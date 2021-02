Isernhagen/Burgwedel

Das schöne Wetter hat am Wochenende zahlreiche Familien ins Freie gelockt. Fahrradfahrer waren zuhauf in der Landschaft unterwegs, die Warteschlangen an den Eisdielen in Isernhagen und Burgwedel waren teils Hundert Meter lang. Auch für einen Besuch auf dem Spielplatz waren die frühlingshaften Temperaturen ideal – doch viele Familien standen dort überraschend vor Polizei-Absperrband.

Polizei sperrt Spielplätze in Isernhagen und Burgwedel

Tatsächlich hatte die Polizei am Wochenende mehrere Spielplätze in Isernhagen und Burgwedel kurzerhand mit Absperrband versehen – unter anderem den großen und beliebten Seilbahn-Spielplatz am Ende des Farrelwegs in Altwarmbüchen. Wie die Gemeinde Isernhagen auf Anfrage mitteilte, sei der Grund dafür gewesen, dass das Telefon im Kommissariat Großburgwedel nicht still gestanden habe. Zahlreiche Bürger meldeten sich bei der Polizei und kritisierten, dass die Spielplätze zu voll seien und die Besucher sich dort ganz und gar nicht an die geltenden Abstandsregeln halten würden.

Wie es in dieser Woche mit Blick auf weiterhin gute Wetterprognosen mit den Spielplatz-Sperrungen in den beiden Kommunen weitergeht, steht noch nicht fest. Grundsätzlich sieht die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen aktuell keine allgemeine Sperrung von Spielplätzen vor – im Gegensatz zum Lockdown vor einem Jahr, als alle Treffpunkte für die Jüngsten im Frühjahr über mehrere Wochen abgesperrt worden waren.

