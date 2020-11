Neuwarmbüchen/Kirchhorst

Auf der Kreisstraße 116 zwischen Kirchhorst und Neuwarmbüchen kommt es am Freitag und Sonnabend, 13. und 14. November, zu Einschränkungen. Wie die Gemeinde mitteilt, müssen Arbeiten an der Fahrbahn vorgenommen werden. Dafür kommt es zu einer halbseitigen Sperrung zwischen Neuwarmbüchen und dem Abzweig zur Gartenstadt Lohne. Ampeln werden in dieser Zeit den Verkehr regeln.

Von Carina Bahl