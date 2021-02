Die AfD-Fraktion in der Region Hannover hat Fritz Küke ausgeschlossen. Der Unternehmer hatte in der Vergangenheit Björn Höcke vom offiziell aufgelösten AfD-“Flügel“ zu einem Vortrag in seine Firma eingeladen. Anträge im Rat Isernhagens hatte er mit „Fraktionsführer“, statt mit „Fraktionsvorsitzender“ unterzeichnet.