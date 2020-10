Mit der Jahresabschlussrechnung wollen die Energiewerke Isernhagen ihren Kunden die reduzierte Mehrwertsteuer weitergeben. Zudem können Isernhagener in Corona-Zeiten jetzt Termine für Beratungen vereinbaren, um Warteschlangen zu vermeiden.

Darum könnten die Stromrechnungen in diesem Herbst niedriger ausfallen

