Isernhagen

Die Sturmnacht verlief in der Gemeinde Isernhagen überraschend ruhig. Sicherheitshalber hatte die Gemeindefeuerwehr die sogenannte Einsatzleitung vor Ort (ELO) am Mittwochabend im Feuerwehrhaus Altwarmbüchen eingerichtet, um im Ernstfall von dort aus die Einsätze koordinieren zu können. Doch dazu kam es nicht. In der Nacht mussten die Feuerwehren H.B. und Neuwarmbüchen zu umgefallen Bäumen ausrücken, ansonsten blieb es ruhig.

Am Donnerstagmittag jedoch lösten schwere Sturmböen Ziegel vom Dach der St.-Marien-Kirche in K.B. und wehten diese auf die Ortsdurchfahrt. Daraufhin sperrte die Polizei kurz nach 13 Uhr die K 113 komplett. Um zu prüfen, ob sich weitere Ziegel gelockert hatten, wurde die Teleskopleiter der hannoverschen Berufsfeuerwehr angefordert. „Insgesamt hatten wir aber ein eher ruhiges Sturmgeschehen“, bilanzierte Philipp Suppan, Sprecher der Isernhagener Feuerwehr. Insgesamt seien es sechs Alarmierungen bis zum Nachmittag gewesen – drei zu Dächern, drei zu Bäumen.

Von Thomas Oberdorfer