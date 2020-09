Isernhagen

Die Sommerferien sind vorbei, und trotz der anhaltenden Corona-Pandemie will der TSV Isernhagen auch jüngeren Kindern wieder die Turnstunden ermöglichen. Die Verantwortlichen haben sich einen genauen Plan überlegt, wie die Sportstunde unter Einhaltung der Corona-Regeln vorerst bis zu den Herbstferien möglich sein kann.

Kurse sind geteilt

So wurden die regelmäßigen Kurse in den Sporthallen in N.B. und H.B. fast alle geteilt, um die Teilnehmerzahl deutlich zu reduzieren. Kindergartenkinder können montags von 15 bis 16 Uhr in H.B. und donnerstags von 15 bis 17 Uhr in N.B. turnen. Das Eltern-Kind-Turnen gibt es montags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr in H.B. sowie dienstags von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 17 bis 18 Uhr in N.B. Die Gruppen sind nach den Anfangsbuchstaben der Namen eingeteilt – eine genaue Auflistung gibt es auf www.tsv-isernhagen.de.

Besondere Hygiene- und Abstandsregeln

Für die jungen Sportler gilt: Umkleidekabinen und Duschen sind gesperrt, die Toiletten sind geöffnet. Beim Turnen müssen die Mindestabstände eingehalten werden. Beim Eltern-Kind-Turnen sollte möglichst immer der gleiche Elternteil dabei sein, Geschwisterkinder sollten daheim bleiben.

Von Carina Bahl