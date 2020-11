Isernhagen

Wie wirkt sich eine Temporeduzierung auf den Verkehrslärm, die Emissionen und die Unfallzahlen aus? Diesen Fragen geht die Region Hannover aktuell mit einem Modellprojekt nach, bei dem auf diversen Straßen in den Regionskommunen Tempo 30 angeordnet werden soll. Die Gemeinden und Städte rund um Hannover konnten dafür Vorschläge machen – und auch Isernhagen würde das Modellprojekt gern auf gleich mehreren Straßen starten. Der Verwaltungsausschuss des Rates hat jetzt in nicht öffentlicher Sitzung die Wunschliste für die Region auf den Weg gebracht.

Lesen Sie auch: Allerorts Tempo 30 – aber wer kontrolliert das in Isernhagen?

Anzeige

Voraussetzung für die Teilnahme am Modellprojekt ist, dass es sich bei der Straße um eine Kreisstraße handelt, für die die Region auch verantwortlich zeichnet. Zudem muss die Temporeduzierung begründet und zu verantworten sein. Die Gemeinde sieht das auf folgenden Streckenabschnitten gegeben:

K113 in Isernhagen N.B.: Tempo 30 könnte künftig zwischen dem Abzweig nach Isernhagen-Süd (Prüßentrift) und der Trakehnerstraße (in Höhe Bursche Stiftung) gelten. Dort ist nach Ansicht von Rat und Verwaltung die Lärmbelastung für die Anwohner hoch, zudem befindet sich in direkter Nähe die Grundschule Auf dem Windmühlenberge.

Vom Abzweig nach Isernhagen-Süd bis zur Feuerwehr im Zentrum von Isernhagen N.B. soll die Region das Modellprojekt Tempo 30 umsetzen. Quelle: Carina Bahl

K 113 in Isernhagen K.B.: Zwischen Hagenstraße (Schützenplatz) und Heinrich-Könecke-Straße (Abzweig in Richtung Altwarmbüchen) ist die Ortsdurchfahrt sehr kurvig und die Sicht auf Grundstückseinfahrten und Einmündungen „suboptimal“ – auch dort könnte also eine Begründung zur Aufnahme ins Modellprojekt vorhanden sein.

K 112 in Altwarmbüchen: Aufgrund der vielen, teils engen Parkplätze entlang der Ortsdurchfahrt sieht die Gemeinde auch für die Hannoversche Straße in Altwarmbüchen ab dem Abzweig Isernhagener Straße bis zum Ortsausgang in Richtung Kirchhorst die Grundlagen für den Tempo-30-Test gegeben.

K 112 in Kirchhorst: Die komplette Ortsdurchfahrt in Kirchhorst – vom Kreisel bis zum Abzweig nach Neuwarmbüchen – will die Gemeinde für das Regionsprojekt vorschlagen. Vor dem Pflegeheim gilt bis zum Schulweg bereits Tempo 30, das soll nun testweise deutlich ausgeweitet werden. Nicht zuletzt, da es auch immer wieder Beschwerden über den Verkehrslärm gibt.

K 115 in Neuwarmbüchen: Auch die Farster Straße vom Ortseingang aus F.B. kommend bis zur Höfestraße (Ecke Grundschule) eignet sich laut Gemeinde für das Tempo-30-Projekt. Immer wieder klagen Anlieger über Raser auf dieser Strecke – zudem befinden sich dort die Begegnungsstätte, der Sportplatz, die Feuerwehr, die Kita und die Grundschule, sodass viele Menschen die Straße überqueren müssen. Vor der Kita gilt bereits Tempo 30, das könnte bis zum Ortsausgang erweitert werden.

Auch auf der Farster Straße in Neuwarmbüchen wollen Politik und Verwaltung ein Tempo-30-Limit erwirken. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier (Archiv)

K 115 in Isernhagen F.B.: Einen letzten Vorschlag hat der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss noch ergänzt. Dieser betrifft den Lohner Weg von der Kreuzung am Rewe-Markt bis zur S-Kurve kurz vor dem Ortsausgang.

Die Region wählt in den kommenden Monaten aus, auf welchen Straßen das Modellprojekt tatsächlich umgesetzt werden soll. Fest steht: Der Probelauf wird wissenschaftlich begleitet. Schon im Frühjahr nächsten Jahres könnten – wenn die Region die Vorschläge aus Isernhagen berücksichtigt – die zusätzlichen Tempo-30-Schilder auf den Ortsdurchfahrten stehen.

Lesen Sie auch

Von Carina Bahl