Isernhagen

Wer auf den Ortsdurchfahrten in Isernhagen unterwegs ist, sieht immer mehr Tempo-30-Schilder: An der Grundschule Neuwarmbüchen gilt das Tempolimit genauso wie auf der Steller Straße in Kirchhorst ab dem Seniorenpflegeheim bis zum Schulweg. In H.B. gilt auf der Burgwedeler Straße zumindest nachts auf einem kleinen Abschnitt inzwischen Tempo 30, um den Verkehrslärm zu mindern. Vor dem Seniorenpflegeheim in N.B. stehen die Schilder schon deutlich länger, und seit wenigen Wochen gibt es sie nun auch vor der neuen Kita an der Hauptstraße in F.B. Eine Novelle der Straßenverkehrsordnung hatte es den Verkehrsbehörden vor wenigen Jahren erleichtert, beispielsweise vor Schulen, Kitas und Seniorenheimen Tempo 30 anzuordnen.

Halten sich die Autofahrer an Tempo 30?

Doch halten sich die Autofahrer auch an das Tempolimit? In den sozialen Netzwerken wie Facebook ist die Meinung vieler Nutzer einheitlich: Nur die wenigsten Autofahrer beachten die reduzierte Geschwindigkeit. Wer sich tatsächlich an Tempo 30 halte, werde wild gestikulierend von einem Autofahrer hinter sich bedrängt oder gar angehupt. Viele Isernhagener fordern daher mehr Geschwindigkeitskontrollen auf diesen Strecken.

Seit Kurzem gilt auch auf der Hauptstraße in Isernhagen F.B. Tempo 30 Quelle: Mark Bode

Blitzer-Anhänger der Gemeinde kommt frühestens Anfang 2021

Doch so schnell wird es damit nichts. Zwar hat der Rat beschlossen, einen Blitzeranhänger anzuschaffen. „Wir haben aufgrund eines Krankheitsfalls im Ordnungsamt aber erst jetzt mit der Ausschreibung begonnen“, räumt Isernhagens Bürgermeister Arpad Bogya ein. Mehr als 140.000 Euro will die Gemeinde investieren, um künftig an genau festgelegten Messpunkten im Gemeindegebiet auch über längere Zeiten Geschwindigkeitsmessungen vornehmen zu können. „Vor Anfang nächsten Jahres wird das aber nichts“, sagt Bogya. Doch die Gemeinde sucht nach seinen Angaben bereits eine Zwischenlösung. „Wir wollen so einen Anhänger übergangsweise mieten“, sagt der Bürgermeister. Möglichst im November soll dann schon eine Tempomessung per Anhänger möglich werden.

Die Gemeinde Wedemark hat bereits Blitzeranhänger im Einsatz. Quelle: Julia Gödde-Polley

Unabhängig davon hat die Gemeinde aber weiterhin ihr Blitzerauto im Einsatz – mit Messanlage im Kofferraum und Ordnungsmitarbeiter auf dem Fahrersitz. „Und der Mitarbeiter ist auch angehalten, sich an den Stellen, wo jetzt Tempo 30 gilt, sehen zu lassen“, sagt Bogya. Zudem messe auch die Polizei die Geschwindigkeit auf Isernhagens Straßen.

Polizei blitzt selten in Tempo-30-Bereichen

Die Polizei jedoch sieht das Blitzen in den Tempo-30-Bereichen teils als schwierig an, wie Holger Nottbohm, seit Juli Leiter des Einsatz- und Streifendienstes im für Isernhagen zuständigen Kommissariat Großburgwedel, betont. „Es gibt Strecken, die eignen sich eher für eine stationäre Messung“, sagt er. Als Beispiel führt er die Tempo-30-Strecke nachts in H.B. an. „Es bringt nichts, wenn wir Kollegen da über Stunden für nur wenige Autos hinstellen“, sagt er. Dafür würde das Personal nicht ausreichen.

Zudem konzentriere sich die Polizei auf Tempomessungen an Stellen, wo es immer wieder Unfälle gebe – wenn auch nur Blechschäden. „Und das gilt für diese Bereiche nicht“, sagt Nottbohm. Auch liegen ihm keine Beschwerden für die Strecken vor. In Neuwarmbüchen komme hinzu, dass es auf dem Abschnitt schwierig sei, einen entsprechenden Messpunkt zu finden. Dass die Polizei die Tempo-30-Bereiche im Gemeindegebiet gar nicht im Auge habe, wolle er damit ausdrücklich nicht sagen. „Aber unsere Prioritäten liegen woanders.“

Gefühlte und tatsächliche Geschwindigkeit unterscheiden sich

Aus Erfahrung weiß Nottbohm aber auch: Die gefühlte und tatsächliche Geschwindigkeit von Autos gehen manchmal weit auseinander. Nur weil die Anwohner dächten, dass die Autos deutlich zu schnell unterwegs seien, müsse das nicht auch so sein. „Bei Stellen, an denen es viele Beschwerden gab, habe ich mich mit den Bürgern und der Laserpistole schon gemeinsam an die Straße gestellt“, erzählt er. Da würden Autos, die mit Tempo 36 unterwegs sind, auch schon auf Tempo 60 geschätzt. Grundsätzlich glaubt er, dass die Temporeduzierung auf den Straßen Sinn hat. „Selbst wenn sich nicht alle an Tempo 30 dort halten: Mit Tempo 70, wie vielleicht zuvor, wird da keiner mehr unterwegs sein“, sagt er. „Die Schilder bringen immer etwas.“

Von Carina Bahl