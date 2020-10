Isernhagen

Harmonisch war die jüngste Ratssitzung in Isernhagen ganz und gar nicht. „Der Bürger ist Ihr Souverän, aber Sie neigen dazu, sich wie ein kleiner König zu verhalten“, kritisierte Matthias Kenzler ( FDP) Bürgermeister Arpad Bogya, nachdem dieser deutlich gemacht hatte, Einspruch einzulegen, wenn der Rat über den FDP-Antrag abstimmen werde. Dieser sah vor, Bürgern wieder uneingeschränkten Zugang zum Rathaus zu verschaffen.

Isernhagener müssen sich aktuell einen Termin holen, um den Service im Bürgerbüro im Rathaus in Altwarmbüchen nutzen zu können. Quelle: Carina Bahl

Bürgerbüro öffnet seit Juli nur noch mit Termin

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie und der zwischenzeitlichen Schließung des Rathauses können Isernhagener seit Juli den Service im Bürgerbüro nur noch in Anspruch nehmen, wenn sie sich vorher online auf www.isernhagen.de, unter Telefon (0511) 6153300 oder per E-Mail an buergerbuero@isernhagen.de einen Termin für ihr Anliegen gesichert haben. Die Gemeindeverwaltung begrüßt diese neue Organisation, da sie effizienter und stressfreier sei. Dennoch hat das neue Prozedere in den vergangenen Monaten immer wieder für Kritik von Bürgern und Politikern ob der langen Wartezeiten auf einen Termin und die fehlende Spontaneität gesorgt.

Über das Onlineportal der Gemeinde Isernhagen können Bürger sich Termine sichern. Quelle: Screenshot: www.isernhagen.de

Rathaus verspricht: Eiliges wird dazwischengeschoben

Diese Kritik räumte Bogya im Rat auch ein: „Gerade am Anfang lief das alles noch nicht rund.“ Doch inzwischen sei das anders: Man habe vieles umorganisiert, so gebe es inzwischen eine Art Expressdienst. Eine Mitarbeiterin kümmere sich ausschließlich um schnell zu erledigende Angelegenheiten wie beispielsweise das Abholen von Dokumenten und sei zudem für das Vergeben von Terminen am Telefon und per E-Mail zuständig. „Das funktioniert gut“, bilanzierte Bogya. Weiterhin könnten die Isernhagener auch auf die Flexibilität der Mitarbeiterinnen setzen, wenn es einmal sehr eilige Anliegen gebe. „Dann werden diese dazwischengeschoben“, betonte der Bürgermeister. Auch Ordnungsamtsleiter Jörg Schuster, der verantwortlich für das Bürgerbüro ist, bestätigt: „Wer etwas Dringendes zu erledigen hat, sollte sich telefonisch melden. Dann bekommen wir das hin.“

FDP, SPD und AfD im Rat reichte das jedoch nicht – alle drei forderten, dass Bürger auch ohne Termin das Bürgerbüro aufsuchen können. „Das Bürgerbüro wird aus Steuergeldern finanziert“, betonte Jürgen Klingler ( AfD). Mit Bürgerfreundlichkeit habe es zudem wenig zu tun, wenn man wochenlang auf einen Termin warten müsse, argumentierten denn auch FDP und SPD. „Das Bürgerbüro ist die Visitenkarte der Gemeinde“, sagte Herbert Löffler ( SPD). Zudem gebe es vielleicht auch Menschen, die nicht imstande seien, telefonisch oder online einen Termin zu vereinbaren, und den persönlichen Bezug vorziehen würden, hieß es von der SPD.

Ist ein Zutritt nur mit Termin bürgerfreundlich genug? Dabei sind sich Rat und Bürgermeister uneins. Quelle: Carina Bahl

Wer darf das eigentlich entscheiden?

Die Frage, die nun die Kommunalaufsicht zu klären hat, ist, wer denn eigentlich über die Organisation des Bürgerbüros zu entscheiden hat. Ist es Aufgabe des Bürgermeisters, weil es sich um ein sogenanntes Geschäft der laufenden Verwaltung handelt? Oder darf der Rat per Beschluss der Verwaltung vorgeben, wie diese das Angebot zu organisieren hat? „Es ist meine alleinige Entscheidung. Wenn sie heute hier darüber abstimmen, dann ist das ein rechtswidriger Eingriff in meine Organisationshoheit“, betonte Bogya im Rat. Die CDU folgte dieser Einschätzung. „Wir werden heute nicht mit abstimmen. Für uns ist das ein Schattenboxkampf, über etwas abzustimmen, das wir nicht zu entscheiden haben“, sagte Heinrich Bätke ( CDU). Die Grünen folgten dieser Argumentation und lehnten den Antrag schließlich ab. Mit den Stimmen von SPD, FDP, AfD und Bürgerstimme galt der Antrag dennoch als angenommen.

Der offizielle Einspruch vom Bürgermeister folgte prompt. „Ich bin überzeugter Demokrat und kein Royalist“, ergänzte Bogya in Richtung FDP. Entsprechend hat bereits ein Schreiben das Rathaus in Richtung Kommunalaufsicht verlassen. Nun muss diese klären, wer im Streit zwischen Bürgermeister und Rat recht hat.

Von Carina Bahl