Die Staatsanwaltschaft stuft den Fall der beiden Toten in Isernhagen K.B. abschließend als erweiterten Suizid ein. Die Spurenlage sei eindeutig.

„Keine Zweifel“: Die Spuren am Tatort in Isernhagen K.B. und an den Leichen der Männer ergaben klar, dass der 65-Jährige erst seinen pflegebedürftigen Bruder und dann sich selbst erschoss. Quelle: Samantha Franson