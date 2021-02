Hannover

Polizei und Justiz in Hannover warnen vor einer neuen Trickbetrüger-Masche. Die Täter rufen Senioren an und behaupten, das Kind des Angerufenen habe einen tödlichen Autounfall verursacht. Als Folge müsste nun eine fünfstellige Geldsumme als Kaution am Amtsgericht hinterlegt werden. Am Mittwoch meldeten sich die Anrufer bei zwei Senioren. Besonders dreist: Die falschen Polizisten betonen am Telefon sogar explizit, es handle sich nicht um einen Enkeltrick, vor dem immer gewarnt werde.

Die Betroffenen sind 84 und 88 Jahre alt – und bei einem von ihnen hätten die Trickbetrüger fast Erfolg gehabt. Sie überredeten 84-Jährigen gegen 12 Uhr, mehrere Zehntausend Euro vor dem Amtsgericht am Volgersweg an vermeintliche Polizisten zu übergeben. „Damit sollte der Sohn der angeblichen Haft entgehen“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Doch vor Ort ging der Senior direkt zum Servicepoint des Gerichts – zu seinem Glück. Denn dort machten ihn die Justizwachtmeister sofort auf den Betrug aufmerksam und verständigten die echte Polizei.

Senior ruft direkt seinen Sohn an

Nur eineinhalb Stunden zuvor klingelte bereits das Telefon des 88-Jährigen aus Isernhagen. Auch dessen Sohn sollte einen tödlichen Autounfall verursacht haben, weshalb nun die Kaution fällig würde. Doch der Senior handelte richtig: „Der 88-Jährige kontaktierte umgehend nach dem Telefonat seinen Sohn“, sagt Schmieder. Dadurch flog der Schwindel auf, auch hier wurde daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet.

Einzig die Täter konnten nicht gefasst werden. Deshalb warnen Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht umso eindringlicher vor der neuen Masche. „Keine der genannten Behörden fordert Zahlungen per Anruf oder vereinbart eine Geldübergabe außerhalb der eigenen Räumlichkeiten“, sagt Schmieder. Außerdem könne der Servicepoint des Amtsgericht bei Fragen jederzeit direkt angesprochen werden. Angerufene sollten sich zudem an den Notruf 110 wenden oder ein Polizeirevier aufsuchen.

