Langenhagen

„Betreten verboten!“ und „Militärischer Sicherheitsbereich“ statt schlicht „Militärischer Bereich“: Handwerker haben am Montag neue Schilder an den Zufahrten und Fußwegen zum Standortübungsplatz Hannover montiert. Das Areal zwischen Langenhagen, Isernhagen, Isernhagen-Süd und Bothfeld bleibt ab sofort weitgehend den übenden Soldaten vorbehalten. Als Zivilisten dürfen sich nur denjenigen Anwohner der umliegenden Kommunen dort aufhalten, die sich vorab einen Berechtigungsschein besorgt haben.

Die Bundeswehr reagiert mit dem allgemeinen Betretungsverbot auf den fortwährenden Missbrauch des riesigen Geländes. So war es immer wieder zu illegalen Müllablagerungen, Vandalismus und verbotenen Feuerstellen gekommen. Andere Besucher hatten während des Übungsbetriebs gesperrte Bereiche betreten und sich so in Gefahr begeben.

Anzeige

Nach der Nachricht von der Platzsperrung war die Servicetelefonnummer der Bundeswehr für die Berechtigungsausweise völlig überlastet. Wer den Sonderausweis beantragen möchte, sollte sich deshalb unbedingt per E-Mail an info-punktHannover@bundeswehr.org wenden.

Von Frank Walter