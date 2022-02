Isernhagen

Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges Ende vergangener Woche laufen die Planungen im Rathaus in Altwarmbüchen auf Hochtouren: Wo lassen sich Menschen aus der Ukraine unterbringen? Wie kann ihnen bei der Ankunft schnellstmöglich geholfen werden? „Aktuell sind die Unterkünfte der Gemeinde für Geflüchtete zu 100 Prozent belegt“, sagt Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU). Umso wichtiger sei es nun, schnellstmöglich Kapazitäten zu schaffen. „Uns erreichen aktuell zahlreiche Anrufe und Mails von Bürgerinnen und Bürgern, die helfen wollen. Die Hilfsbereitschaft ist groß.“

Gemeinde richtet E-Mail-Adresse für Hilfsangebote ein

Um die vielen Anfragen sortieren und angemessen beantworten zu können, hat die Gemeinde eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet: ukraine@isernhagen.de. An diese E-Mail-Adresse sollten sich nun alle Isernhagenerinnen und Isernhagener melden, die entweder private Unterkünfte anbieten können oder aber selbst Ukrainisch sprechen. „Wir suchen Unterkünfte für Familien und Einzelpersonen“, erläutert Mithöfer. Ob Ferien-, Anliegerwohnung, Haus oder Wohnung, ob für längere Zeit oder als kurzfristiges Angebot für den Übergang: „Wir nehmen aktuell alles entgegen. Denn es ist nicht abzusehen, was auf uns zukommt.“ Noch sei unklar, wann und wie viele Menschen aus der Ukraine Isernhagener erreichen werden. „Es wird anders werden als 2015“, ist sich die Erste Gemeinderätin Nicole Jürgensen sicher. Die Ukrainer seien zumeist mobil, würden nicht in Bussen irgendwann am Rathaus ankommen.

Wer Wohnraum anzubieten hat, sollte in der E-Mail am besten auch gleich vermerken, für wie viele Personen sich der Wohnraum eigne und ob Haustiere erlaubt wären. Wer Ukrainisch sprechen kann, wird zudem dringend als Dolmetscher gebraucht. Daran fehle es aktuell. „Und der persönliche Kontakt ist wichtig, wenn Menschen hier ankommen.“

Gleichzeitig befinde sich die Gemeindeverwaltung aktuell in enger Abstimmung mit der Region, wo und wie sich Unterkünfte kurzfristig schaffen lassen. Sollten sich nicht ausreichend Unterkünfte finden lassen, sei auch die Belegung von Turnhallen im Notfall denkbar und daher in der Prüfung. „Alles, das wir zur Verfügung stellen dürfen, werden wir auch zur Verfügung stellen“, sagt der Bürgermeister – und ist sich sicher, dass die Isernhagenerinnen und Isernhagener Verständnis dafür zeigen würden, wenn in dieser Situation der sportliche Betrieb ausgesetzt werden müsste.

Abstimmung mit Ehrenamtlichen und Hilfsorganisationen läuft

Parallel laufe laut Mithöfer die Abstimmung mit dem ehrenamtlichen Helfernetzwerk Isernhagen, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Feuerwehr, um gemeinsam die Ressourcen zu klären. Das Helfernetzwerk Isernhagen plant bereits, einen Arbeitskreis Ukraine zu gründen, um den Menschen bei der Ankunft schnell helfen zu können, und möchte sich auch mit den örtlichen Kirchengemeinden vernetzten. Auch das Helfernetzwerk sucht Menschen, die Ukrainisch sprechen können. Wer helfen möchte, kann sich per E-Mail an helfernetzwerk-isernhagen@web.de wenden.

Sachspenden sammelt die Gemeinde jedoch aktuell nicht ein. „Es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, aktuell Lagerstätten mit Spenden zu füllen, ohne zu wissen, was wir tatsächlich brauchen werden“, sagt Mithöfer dazu. Sollte sich in diesem Punkt aber etwas ändern, werde die Gemeinde umgehend auf www.isernhagen.de informieren. Um die Bürgerinnen und Bürger auch auf anderen Wegen zu erreichen, hat sich die Gemeinde zudem dazu entschlossen, der App Katwarn beizutreten. Auch darüber kann jeder künftig Informationen aus dem Rathaus direkt aufs Handy beziehen – sofern er den Ort Isernhagen abgespeichert hat. „Uns erreichen auch Anfragen zu eigenen Sicherheitsbedenken“, sagt Mithöfer. Im Katastrophenfall sei die App daher der schnellste Weg.

Flagge soll als Zeichen der Solidarität gehisst werden

Um ein Zeichen zu setzen, dass sich die Gemeinde Isernhagen solidarisch mit der Ukraine zeigt, soll in Kürze an der Burschen Stiftung in N.B. die ukrainische Flagge gehisst werden, teilt Mithöfer mit – vor dem Rathaus in Altwarmbüchen sei das aufgrund der Zentrumsbaustelle gerade nicht möglich.

