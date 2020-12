Isernhagen/Hannover

Der in der Stadt Hannover anfallende Klärschlamm soll ab 2023 komplett im Stadtteil Lahe verbrannt werden. Betreiber Enercity hat bereits mit dem Bau der neuen Klärschlammverbrennungsanlage direkt an der Grenze zu Isernhagen begonnen. Auf dem Gelände der Mülldeponie am Moorwaldweg laufen seit Mitte November die Vorbereitungsarbeiten. Anfang 2021 sollen die ersten Bohrpfähle für das Fundament gesetzt werden. Momentan wird Klärschlamm meist als Dünger in der Landwirtschaft verwertet. Wegen der darin enthaltenen Schadstoffe soll das aber in den nächsten Jahren stark reduziert werden müssen.

Isernhagen sieht noch viele Fragen zur neuen Verbrennungsanlage offen. Der Rat der Gemeinde hat gerade eine Stellungnahme zum laufenden Genehmigungsverfahren verabschiedet. Die Baugenehmigung hatte Enercity bereits im Juni 2020 erhalten, das Verfahren zur Betriebsgenehmigung läuft hingegen noch. Laut Enercity-Sprecher Dirk Haushalter rechnet der Konzern damit, dass diese Betriebsgenehmigung im zweiten Quartal 2021 erteilt werde.

Anzeige

Gemeinde fordert mehr Öffentlichkeitsbeteiligung

Die im Rat verabschiedete Stellungnahme schickt die Gemeinde an die Gewerbeaufsichtsbehörde in Hannover. Darin fordert die Gemeinde unter anderem, dass die Öffentlichkeit am Genehmigungsverfahren beteiligt wird. Das würde bedeuten, dass der Antrag öffentlich zugänglich gemacht werden müsste und Bürger ihn einsehen und gegebenenfalls Widerspruch gegen die Genehmigung einlegen könnten.

Kran und Bohrer stehen schon: Die Bauarbeiten auf dem Gelände der Mülldeponie in Lahe haben begonnen. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Enercity hatte beantragt, dass die Öffentlichkeit nicht beteiligt werde. Die Begründung: Es habe im Vergleich zum genehmigten Bauantrag nur wenige Planungsänderungen gegeben, „die zu keinen nachteiligen Umweltauswirkungen führen sollen“. In der Stellungnahme fordert die Gemeinde allerdings, dass Enercity genauer darlegen solle, wie das ausgeschlossen werden könne. Eine Öffentlichkeitsbeteiligung würde das Genehmigungsverfahren um mehrere Monate hinauszögern.

Erhöhtes Verkehrsaufkommen auf dem Moorwaldweg

Neben möglichen Auswirkungen auf die Umwelt sind aus Sicht der Gemeinde auch Fragen zum Verkehr noch nicht hinreichend geklärt. Jährlich sollen dort 130.000 Tonnen Klärschlamm aufbereitet und verfeuert werden, der per Lastwagen zur Anlage gefahren werden muss. Laut Enercity werden pro Werktag etwa 32 Lastwagen die Anlage anfahren. Dadurch erhöhe sich das Lkw-Verkehrsaufkommen auf dem Moorwaldweg an Werktagen um etwa 3 Prozent.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Stellungnahme fordert die Gemeinde, dass Enercity darlegen solle, wie viele Kilometer die Lkw für die jeweiligen Anlieferungen und Entsorgungen zurücklegen werden und welche CO2- und Lärmemissionen dabei entstehen. Außerdem will man wissen, wie Enercity ausschließen kann, dass das prognostizierte Verkehrsaufkommen nicht überschritten werde.

Umweltschutzverein Isernhagen hat Widerspruch eingelegt

Der Umweltschutzverein Isernhagen kritisiert die geplante Klärschlammverbrennungsanlage schon lange und zwar grundsätzlich. Der Verein hat extra einen Arbeitskreis Klärschlamm gegründet. In einem eigens erstellten Dossier schreibt der Verein, dass durch die neue Verbrennungsanlage die Klimakrise „nicht bekämpft, sondern befeuert“ werde. Die Mitglieder kritisieren vor allem, dass durch die Verbrennung und den Transport viel klimaschädliches CO2 freigesetzt werde.

Gegen die vom Gewerbeaufsichtsamt erteilte Baugenehmigung hat der Umweltschutzverein Widerspruch eingelegt. Auf eigene Kosten beauftragte er außerdem ein Ingenieurbüro damit, per Gutachten zu prüfen, ob die Enercity-Pläne mit der EU-Vorgabe vereinbar sind, dass für solche Anlagen stets die beste verfügbare Technik eingesetzt wird. Nach Einschätzung des Gutachters ist das im Enercity-Antrag nicht sichergestellt. Zum Beispiel wird kritisiert, dass sich die genehmigten Schadstoffwerte zwar innerhalb der gesetzlichen Grenzen befänden, mit der beantragten Anlagentechnik allerdings wesentlich niedrigere Werte möglich wären.

Umweltschützer bevorzugen andere Technik

„Der Widerspruch wird derzeit noch geprüft“, sagt Thoralf Jahn, Dezernatsleiter für Genehmigungsverfahren beim Gewerbeaufsichtsamt Hannover. Wenn der Umweltschutzverein in seiner Argumentation recht bekommen sollte, würde die erteilte Baugenehmigung erlöschen und Enercity müsste die beanstandeten Punkte anpassen.

„Wir hoffen, dass wir den Bau noch stoppen können“, sagt Heidrun Lemke, Sprecherin des Arbeitskreises Klärschlamm beim Umweltschutzverein. Man prüfe derzeit, ob man eine Klage gegen den Bau finanziell stemmen könne. Der Verein sieht die Klärschlammverbrennung generell kritisch. Er bevorzugt das sogenannte Pyrolyseverfahren. Dabei wird der Klärschlamm nicht verbrannt, sondern sauerstoffarm zu Biokohle verglüht. Die Umweltschützer argumentieren, dass dabei weniger CO2 freigesetzt werde. Außerdem könne die Pyrolyse direkt an Kläranlagen vorgenommen werden, wodurch die Transportwege entfallen würden. Der Verein habe selbst eine Pyrolyseanlage in Sachsen besichtigt, berichtet Lemke. „Da haben wir gesehen, dass es so gehen kann“, sagt sie.

Enercity teilt auf Nachfrage mit, dass die derzeit verfügbare Pyrolyse-Technik „aus technischen und wirtschaftlichen Gründen“ nicht für die in Hannover anfallenden Klärschlammmengen praktikabel sei. Weil die in der Verbrennungsanlage entstehende Energie außerdem als Fernwärme genutzt werde und so fossile Brennstoffe eingespart werden würden, sei die CO2-Bilanz insgesamt nicht schlechter als bei der Pyrolyse.

Von Yannick von Eisenhart Rothe