Isernhagen K.B

Wer hat dieses missglückte Abschleppmanöver samt Unfallflucht beobachtet? Wie die Polizei mitteilt, haben drei Männer in der Nacht zu Sonnabend am Asphalweg in Isernhagen K.B. versucht, einen alten Ford abzuschleppen. Die drei wurden am Freitag gegen 23.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie mit einem BMW und einem Abschleppseil den abgemeldeten Wagen durch die Straße zogen – zwei schoben den Ford, einer fuhr den BMW. Doch plötzlich riss das Abschleppseil, und der alte Ford rollte gegen einen Wagen, der am Fahrbahnrand stand. Statt sich um den verursachten Schaden zu kümmern, ließen die drei Männer den Wagen zurück und flüchteten im BMW.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 1800 Euro und hofft jetzt auf weitere Hinweise zu den drei Männern oder dem BMW-Kennzeichen. Gegen die Täter wird wegen Unfallflucht ermittelt. Wer etwas gesehen hat, sollte sich im zuständigen Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Carina Bahl