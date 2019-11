Laatzen

Wenn die Fahrbahn nass ist, droht Aquaplaning. Ein 18-jähriger Ferrari-Fahrer aus Elze (Landkreis Hildesheim) schätzte die Gefahr am Donnerstagabend auf dem Messeschnellweg in Laatzen offenbar nicht richtig ein. Mit seinem PS-starken Sportwagen, Modell 458 Spider, verursachte er einen schweren Unfall. Ergebnis: ein verletzter VW-Passat-Fahrer, zwei demolierte Autos und 130.000 Euro Schaden.

Nach Angaben der Polizei war der junge Autofahrer gegen 21.10 Uhr auf dem Schnellweg in Richtung Süden unterwegs. Zwischen der Abfahrt Messe-Süd und dem Abzweig zur Bundesstraße 6 Richtung Hildesheim verlor er offenbar wegen unangepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über den Sportwagen. Der Ferrari geriet ins Schleudern, prallte gegen einen in gleiche Richtung fahrenden VW Passat, der ebenfalls zu schleudern begann und gegen die Mittelleitplanke krachte.

Zur Galerie Ein 18-jähriger Ferrari-Fahrer ist am Donnerstagabend auf regennasser Straße ins Schleudern geraten und gegen einen Passat geprallt, wobei dessen Fahrer verletzt wurde. Schaden: rund 130.000 Euro.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 41-jährige VW-Fahrer aus Isernhagen in seinem Auto zwar nicht eingeklemmt, doch musste die Feuerwehr die linke Tür mit einem sogenannten Spreizer entfernen. Nachdem die Laatzener Feuerwehr die Tür geöffnet hatte, brachte ihn ein Krankenwagen zur weiteren Beobachtung in die MHH. Nach Auskunft der Polizei soll der Isernhagener die Klinik noch im Laufe des Freitags wieder verlasen können, weshalb er als „leicht verletzt“ gilt. Der junge Mann in dem Ferrari und sein 59 Jahre alter Beifahrer galten auch nach der Untersuchung durch das Team eines zweiten Rettungswagens als unverletzt.

Unfallverursacher fährt Firmenwagen

Der Ferrari Spider 458 ist ein besonders beschleunigungsstarker Sportwagen mit 570 PS. Von Null auf 100 braucht er 3,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist im Datenblatt mit 320 Kilometern pro Stunde angegeben. Wie schnell der 18-Jährige auf dem Messeschnellweg fuhr, ist nicht bekannt.

Bei dem Unfallwagen soll es sich laut Polizei um ein Firmenauto handeln. An ihm entstand Totalschaden: 115.000 Euro. Zuzüglich des Schadens am Passat (10.000 Euro) und an der Mittelleitplanke summiert sich der Gesamtschaden auf rund 130.000 Euro.

Messeschnellweg ist eine Stunde gesperrt

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb der Messeschnellweg auf Höhe der Unfallstelle bis etwa 22.20 Uhr gesperrt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 18-Jährigen.

Von Astrid Köhler