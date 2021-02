Isernhagen F.B

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Lohner Weg in Isernhagen F.B. am Montagnachmittag leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 39-Jähriger in seinem Fiat um 14.40 Uhr vom Parkplatz des Rewe-Supermarktes nach rechts in den Lohner Weg einbiegen. Dabei beachtete er zwar die Vorfahrt der von links kommenden Fahrzeuge, übersah aber offenbar einen auf Gehweg von rechts kommenden Radfahrer. Dieser war dort erlaubterweise unterwegs, betont die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 78-jährige Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Der Sachschaden an Auto und Fahrrad fiel gering aus, teilt die Polizei mit.

Von Carina Bahl