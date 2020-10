Isernhagen K.B

Zwei Autos sind am Montagabend an der Kreuzung von Heinrich-Könecke-Straße und Dorfstraße in Isernhagen K.B. kollidiert. Eine 46-Jährige wollte von Altwarmbüchen kommend an der Kreuzung nach links in die Dorfstraße einbiegen. Sie wartete, bis das Rotlicht der Ampel erlosch und fuhr los. Kurz darauf stieß ihr Wagen mit einem Audi zusammen, der die Dorfstraße von F.B. nach K.B. befuhr – und eigentlich an der Kreuzung vorfahrtsberechtigt gewesen wäre.

Ampel schaltete in den Nachtbetrieb

Die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass ein ungünstiger Zeitpunkt für den Unfall gesorgt hat: Genau um 20 Uhr habe die Ampel in den Nachtbetrieb geschaltet. Musste die 48-Jährige davon ausgehen, dass auf Rot Grün folgt, so war es tatsächlich so, dass nach dem Erlöschen des Rotlichts nichts folgte – und sie ab diesem Zeitpunkt selbst Fahrzeugen die Vorfahrt auf der Dorfstraße hätte gewähren müssen.

Anzeige

Bei der Kollision wurden der 25-jährige Fahrer und der 15-jährige Beifahrer im Audi leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Der Schaden liegt laut Polizei bei 16.000 Euro.

Von Carina Bahl