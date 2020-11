Kirchhorst

Die Polizei sucht Zeugen, um einen Unfall in Kirchhorst aufzuklären. Am Sonnabend wollte ein 65-Jähriger in seinem Mercedes von Neuwarmbüchen aus kommend nach rechts auf die Steller Straße abbiegen. An der Einmündung kollidierte der BMW mit dem Pedelec eines 73-Jährigen. Dieser wurde dabei zu Boden geschleudert und leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Die Polizei geht davon aus, dass der Pedelecfahrer möglicherweise auf dem Radweg an der Steller Straße in Fahrtrichtung Altwarmbüchen unterwegs war. Da die Beteiligten laut der Beamten aber unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang machen, werden dringend Zeugen gesucht, die gesehen haben, von wo nach wo der Pedelecfahrer unterwegs war. Wer den Unfall beobachtet hat, sollte sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter Telefon (0511) 109 18 88 melden.

Von Carina Bahl