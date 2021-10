Isernhagen N.B

Schwere Verletzungen an den Beinen hat am Donnerstagabend eine 54 Jahre alte Autofahrerin aus Isernhagen bei einem Unfall erlitten. Sie war nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 17.25 Uhr mit ihrem BMW Mini auf der Straße Prüßentrift in Hannover in Richtung Isernhagen N.B. unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf gerader Strecke nach rechts von der Straße ab. Die 54-Jährige überfuhr anschließend einen Verkehrsleitpfosten und prallte dann gegen einen Straßenbaum. Dabei verletzte sie sich schwer.

Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte, der Rettungsdienst brachte das Unfallopfer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto und am Baum auf etwa 11.500 Euro. Zudem haben die Beamten auch Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die Landstraße 381 in Richtung N.B. zeitweise voll gesperrt werden.

Von Antje Bismark