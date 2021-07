Altwarmbüchen

Zwei Radfahrerinnen sind im Bereich der Kircher Straße am Sonnabendmittag, 3. Juli, zusammengestoßen. Sie fuhren auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg. Eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht an der Hand und am Knie.

Von Alina Stillahn