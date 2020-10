Isernhagen H.B

Ein BMW-Fahrer muss sich nun voraussichtlich nicht nur wegen einer Unfallflucht, sondern auch wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten. Wie die Polizei mitteilt, war das Auto am Donnerstagabend auf der Burgwedeler Straße von der Fahrbahn abgekommen. Der BMW überfuhr die Verkehrsinsel samt Beschilderung in Höhe der Straße Auf der Heide in Isernhagen H.B., schleuderte auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen zwei Leitpfähle. Zeugen hörten die Unfallgeräusche und beobachteten, wie der BMW im Anschluss von der Unfallstelle in Richtung Isernhagen N.B. davonfuhr.

Unfallfahrer verliert Kennzeichen am Unfallort

Die Flucht endete jäh: Der Fahrer hatte sein Kennzeichen am Unfallort verloren, die hinzugerufene Polizei konnte den Fahrzeughalter daher schnell ermitteln und ihn zu Hause aufsuchen. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,0 Promille. Allerdings: Der Mann bestreitet bisher, das Auto gefahren zu sein. Die Ermittlungen dauern an.

Anzeige

Unfallflucht am Farrelweg in Altwarmbüchen

Das zuständige Kommissariat in Großburgwedel bittet daher unter Telefon (05139) 9910 um weitere Zeugenhinweise.

Diese sucht die Polizei auch für eine Unfallflucht am Farrelweg in Altwarmbüchen: Dort ist zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, der Außenspiegel eines blauen Fiat 500 beschädigt wurden. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Der Fiat stand in einer Parkbucht am Fahrbahnrand.

Von Carina Bahl