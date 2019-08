Altwarmbüchen

Sintflutartige Regenfälle, starke Sturmböen – ein Unwetter ist am Montagabend über den Parksee Lohne hinweggefegt. Mittendrin befand sich die Jugendfeuerwehr Ronnenberg mit 78 Kindern und Jugendlichen aus Empelde, Ihme-Roloven, Linderte, Ronnenberg und Weetzen.

Sturmböen fegen Zelte weg

Das Unwetter hinterließ Spuren: „Einige Zelte wurden regelrecht weggeweht, andere überflutet“, berichtet Marc Perl, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Altwarmbüchen. Mit seinem Kollegen wurde er zum Einsatz an den See gerufen. „Unsere wichtigste Aufgabe war es, die Kinder und Jugendlichen in Sicherheit zu bringen“, sagt Perl. Und das gelang: „Niemand wurde verletzt, alle sind wohlauf.“ Die Nacht verbrachte der Nachwuchs der Brandbekämpfer aus der westlichen Region Hannover im Gerätehaus der Feuerwehr Altwarmbüchen. Am Dienstag ging es dann wieder hinaus zum See. Dort wollen die Kinder und Jugendlichen nun noch bis Sonnabend bleiben.

Den Einsatz der Altwarmbüchener Feuerwehr am Montagabend kann man fast schon als traditionell bezeichnen. Bereits zum dritten Mal binnen der vergangenen acht Jahre musste sie zum Parksee ausrücken, um dem Ronnenberger Feuerwehrnachwuchs zu helfen. Immer hatte ein Unwetter die Kinder und Jugendlichen heimgesucht, die ihrerseits seit bereits seit vielen Jahren am Parksee Lohne ihr alljährliches Zeltlager verbringen.

Von Thomas Oberdorfer