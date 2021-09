Isernhagen

Die Volkshochschule (VHS) Ostkreis Hannover, die auch für die Gemeinde Isernhagen zuständig ist, startet dieser Tage in ihr Herbstsemester. Mit 95 Angeboten im Gemeindegebiet sind es weniger als in den Vorjahren. „Das hat etwas damit zu tun, dass uns die älteren Teilnehmer wegbrechen und auch Kursleitungen abgesprungen sind“, sagt VHS-Chefin Elke Vaihinger. Die Corona-Pandemie habe dazu geführt, dass manch einer sich neu orientiert habe oder orientieren musste – umso wichtiger sei es nun, die Menschen zurückzugewinnen und einen neuen Grundstock für die Kurse zu schaffen.

VHS-Chefin: „Es geht vielen darum, wieder Leute zu treffen“

Mit Blick auf die aktuell wieder steigenden Inzidenzwerte, hauptsächlich und vorsorglich digital zu unterrichten, war für die VHS keine Option. „Wir haben ein komplettes Programm vorgelegt, mit vielen Präsenzkursen“, betont Vaihinger. Die Planung habe im Mai dafür stattgefunden. Und sie ist sich sicher: „Das hat den meisten gefehlt. Es geht nicht nur um die Kurse, es geht darum, dort jemanden zu treffen.“ Outdoorkurse seien im Winterhalbjahr ohnehin kaum möglich, Onlineangebote würden meist nicht mal ein Drittel der Teilnehmer erreichen.

„Aber wir haben die Teilnehmerzahlen je nach Raumgröße begrenzt“, erläutert die VHS-Chefin. Auf Mindestabstände und Kontaktlisten werde genau geachtet. Eben dazu müsse die VHS in Gesprächen auch die meisten Fragen beantworten. Zudem gelte überall die 3-G-Regel: Jeder muss geimpft, genesen oder aktuell negativ auf Corona getestet sein, um an einem Angebot teilzunehmen. Bis zur Einnahme des Platzes gilt eine Maskenpflicht.

Kreativangebote und Wege zur Entspannung sind gefragt

Die Anmeldezahlen sind derweil schon sehr gut. „Vor allem im Bereich Entspannung und Yoga haben wir viele Interessenten“, sagt Vaihinger. Manch einer habe im Homeoffice oder Homeschooling offenbar Bedarf daran entwickelt. Auch ein weiterer Bereich erfreut sich seit Corona deutlicher Beliebtheit. „Die Kreativangebote, ob Malerei oder Nähen, sind auch stark nachgefragt.“

Das Wintersemester bietet in Isernhagen erneut eine bunte Mischung aus Sprachkursen, Gesundheitsangeboten, Frauenarbeitskreisen, Sport von Yoga bis Wassergymnastik, Kochkursen sowie Computerkursen vom Einsteiger bis zum Profi. Neu sind Angebote zum Schutz vor Internetkriminalität, ein Bildungsurlaub „Burn-out vorbeugen“, Kalligrafie und Qigong in verschiedenen Ausführungen. Wer nicht weiß, welcher Sprachkurs passend zum eigenen Leistungsstand ist, kann online einen Einstufungstest absolvieren und den ausgefüllten Antwortbogen an die VHS schicken. Das Team ordnet dann den richtigen Kurs zu.

Anmeldungen sind online und in der VHS-Geschäftsstelle möglich

Das komplette VHS-Programm für das Winterhalbjahr findet sich auf www.vhs-ostkreis-hannover.de. Dort kann man sich auch anmelden. Dies ist zudem in der Geschäftsstelle an der Hannoverschen Straße 23 in Altwarmbüchen möglich: montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie unter Telefon (05 11) 2 20 82 22.

Die VHS hat zudem mit einer eigenen Cloud eine Plattform geschaffen, die Übungsmaterialien und allerlei Informationen für Kursleiter wie -teilnehmer bereithält und über die digitale Kurse abgewickelt werden. Um jedem einen leichten Einstieg auf der Plattform zu ermöglichen, gibt es dafür vorab einen Kurs.

Von Carina Bahl