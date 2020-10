Isernhagen H.B

Die Kuh ist erst einmal vom Eis: Mit dieser Beschreibung haben es Eltern wie Politiker am Donnerstagabend im Rat der Gemeinde Isernhagen wohl passend beschrieben. Die privat organisierte Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule Isernhagen H.B., die im vergangenen Jahr ohne rechtssicheren Rahmen angeboten wurde und seit den Sommerferien nun als kostenlose Schul-AG läuft, kann in diesem Schuljahr fortgesetzt werden. Die Politiker stimmten einhellig dafür, die VHS kurzfristig zu engagieren, um das mit 30 Kindern ausgebuchte Angebot unter dem Dach des Bildungsträgers und unter Beibehaltung der drei pädagogischen Mitarbeiterinnen sichern zu können.

Bürgermeister: „Wir müssen über das System Hort und VHS nachdenken“

Doch klar ist auch: Das ist eine Lösung für das Schuljahr 2020/2021. Wie es im nächsten Sommer weitergeht, das werden die politischen Diskussionen der nächsten Monate zeigen müssen. „Wir sind uns einig, dass wir uns nach heute an einen Tisch setzen müssen – und das mit allen Beteiligten“, betonte der Ratsvorsitzende Christian Possienke ( FDP). Dem pflichtete auch Bürgermeister Arpad Bogya bei: „Wir werden intensiv darüber nachdenken müssen, wie das System Hort und VHS in Zukunft aussehen soll.“ Der aktuell geltende Ratsbeschluss sieht nämlich vor, dass erst der Hort gefüllt werden muss und im Anschluss die VHS-Hausaufgabenbetreuung als Ergänzung für jene Kinder angeboten wird, die keinen Platz erhalten haben. In H.B. hatte sich das System umgekehrt: Die dritte Hortgruppe blieb zum Schuljahresbeginn leer, weil die Eltern sich bewusst gegen die Einrichtung und für die private Hausaufgabenbetreuung entschieden hatten.

Arbeitsgruppe soll alle einbeziehen

„Wir brauchen ein Konzept, das bis zum Start der Ganztagsschule reicht“, sagte Heinrich Bätke ( CDU). Er könne sich da auch standortindividuelle Lösungen für die einzelnen Grundschulen vorstellen. „Die Eltern sollen eine Auswahlmöglichkeit haben“, ergänzte Christiane Hinze ( FDP). Bereits im Sozialausschuss am Mittwochabend hatten sich die Politiker gesprächsbereit gezegit. „Die Problemlage ist erkannt. Nun wollen wir eine Arbeitsgruppe bilden und alle einbeziehen“, fasste es die Ausschussvorsitzender Gudrun Krone-Höpfner (Grüne) zusammen.

Von Carina Bahl