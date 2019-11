Verkehrsunfall: 17.000 Euro Schaden in Altwarmbüchen

Altwarmbüchen

Ein Autofahrer hat am Donnerstag um 16.30 Uhr in Altwarmbüchen einen Verkehrsunfall verursacht. Der Schaden an den Fahrzeugen summiert sich auf rund 17.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 43-jähriger Golf-Fahrer von der Hannoverschen Straße nach links auf die Straße Im Walde abbiegen, musste allerdings noch verkehrsbedingt halten. Das bemerkte der 41 Jahre alte Fahrer eines BMW zu spät, die Fahrzeuge kollidierten.

Von Frank Walter