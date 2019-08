Isernhagen N.B

Für Ortsbürgermeister Günter Leydecker ist es „einfach unmöglich“ und „ein starkes Stück“: Die Deutsche Post hat den Kooperationsvertrag für den Betrieb der kleinen Postagentur Am Ortfelde gekündigt. N.B.er können sich deshalb seit wenigen Tagen im eigenen Ortsteil beispielsweise nicht mehr mit Briefmarken eindecken.

Immer mal wieder muss die Poststelle schließen

Die N.B.er haben nicht wirklich Glück mit „ihrer“ Post: Mehrfach war es in den vergangenen Jahren unter wechselnden Betreibern zu zeitweiligen Schließungen gekommen. Mal hatte die Deutsche Post den Vertrag gekündigt und dies dann Wochen später wieder zurückgenommen. Mal hatte einer der Betreiber des Schreibwarengeschäftes mit Post- und Lotto-Annahmestelle selbst die Reißleine gezogen – woraufhin die Kunden wochenlang vor verschlossenen Türen gestanden hatten, bis sich ein Nachfolger fand.

Zuletzt hatte Christina Thies-Michalik in Sachen Post für Konstanz gestanden. Seit Sommer 2018 gab es bei der Hotelfachfrau und Betriebswirtin auf 70 Quadratmetern außer Post- und Lotto-Service auch Schreibwaren und Geschenkartikel – zwar nicht mehr in den bisherigen Räumen des Schreibwarengeschäftes, aber nur wenige Meter weiter in der ehemaligen Sparkasse. Das Geschäftshaus gehört Thies-Michaliks Eltern.

Bisherige Post-Betreiberin will sich beruflich umorientieren

Zum Grund für die Kündigung will sich Christina Thies-Michalik nicht weiter äußern. Ein Post-Sprecher sprach von „sehr triftigen Gründen“, weshalb man das Vertragsverhältnis beendet habe. Zu detaillierten Inhalten von Kooperationsverträgen äußere man sich jedoch nicht – dazu habe man sich bei Vertragsabschluss verpflichtet.

Fakt sei, dass sie sich beruflich verändern wolle, erläutert Christina Thies-Michalik. Mit 33 Jahren fühle sie sich zu jung dafür, dauerhaft ein Schreibwarengeschäft zu führen. Die langen Öffnungszeiten – montags bis freitag von 7.30 bis 18 Uhr und sonnabends von 8 bis 13 Uhr – habe sie weitgehend allein stemmen müssen. Leider habe sie niemanden gefunden, der dauerhaft verantwortungsvoll mitarbeiten könne.

Schreibwaren und Lotto noch bis Ende September

Während der Post-Service für Thies-Michalik jetzt schon der Vergangenheit angehört, ist sie an Toto-Lotto noch bis Ende September vertraglich gebunden. So lange will sie auch noch ihre Schreibwaren verkaufen. Was dann kommt, steht noch in den Sternen. Ihre Mutter Irmgard Thies spricht von mehreren Interessenten für die Nachfolge – auch für die Post-Dienstleistungen. „Wir müssen gucken, was die nächsten Wochen bringen.“

Am Standort festhalten will auch die Deutsche Post, erste Gespräche dazu liefen laut des Unternehmenssprechers bereits. Nicht ganz freiwillig: Die Regelungen der Universaldienstleistungsverordnung schreibt das für Ortsteile von der Größe N.B.s vor. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einem Ersatz, um Am Ortfelde weiterhin Postdienstleistungen anbieten zu können“, so der Post-Sprecher.

Ortsbürgermeister: Post stützt auch unseren Supermarkt

Aus Sicht von Ortsbürgermeister Leydecker ist dies „absolut wichtig für N.B.“. Immerhin kämen so auch die K.B.er nach N.B. und kauften dann nach ihren Postgeschäften gleich im benachbarten NP-Markt ein. Leydecker hält das für eine wichtige Stütze des Supermarktes mit seiner kleinen Verkaufsfläche, wie sie heute als nicht mehr zeitgemäß gilt. Umso mehr ärgert sich Leydecker, dass die Post den Vertrag schon jetzt gekündigt hat, ehe ein Nachfolger gefunden wurde. „Ich hoffe sehr, dass sich schnell ein neuer Betreiber für unsere Post findet.“

Von Frank Walter