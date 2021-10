Isernhagen

Zahlreiche Haushalte in den Altdörfern Isernhagens mussten das Wochenende offline verbringen – ohne Internet, ohne Festnetztelefonie. Der Grund dafür ist eine Störung im Vodafone-Netz. Die Ursache hingegen liegt in einem der Haushalte selbst – und war auch am Montagmittag noch nicht identifiziert.

Kaputtes Gerät irgendwo in Isernhagen

Es handele sich um einen sogenannten „Rückwegstörer“, beschreibt es ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage und ergänzt: „ein Klassiker.“ Was er damit meint, kann er schnell umschreiben: Deutschlandweit gebe es in den meisten Fällen zwei Ursachen für Störungen im Netz – entweder treffe ein Baggerfahrer mit seiner Schaufel bei Bauarbeiten eine Leitung oder aber es gebe einen Rückwegstörer. Dabei handele es sich um ein Gerät, das angeschlossen werde, aber defekt oder gar nicht erst in Deutschland zugelassen sei. „Und wenn dieses Gerät angeschlossen wird, dann stört es massiv die Verbindungen in der kompletten Nachbarschaft.“

211 Haushalte seit Freitagmorgen betroffen

Genau das sei der Fall jetzt in Isernhagen. „Am 8. Oktober um 10.05 Uhr wurde das Gerät angeschlossen“, teilt Vodafone mit. Zu diesem Zeitpunkt sei die Störung aufgetreten und habe das Netz lahmgelegt. „Insgesamt waren 211 Haushalte am Freitag betroffen.“ Rückwegstörer sind zwar prinzipiell leichter zu beheben – schließlich ist die Lösung schlicht, dass das entsprechende Gerät vom Netz genommen werden muss. „Doch meist wissen diejenigen, die das Gerät anschließen, ja gar nicht, was sie damit auslösen“, erklärt es der Vodafone-Sprecher. Im Gegensatz zur vom Bagger beschädigten Leitung müsse man sich daher auf die Suche begeben.

Vodafone ermittelt Haushalt per Messung

Mit Messungen versucht Vodafone daher seit Freitag, den Haushalt zu ermitteln, in dem sich das Störgerät befindet. Montagmittag war der Kreis der Verdächtigen bereits auf 50 Haushalte eingegrenzt. Die anderen 161 Haushalte wurden daher nun von diesem Teil des Netzes abgehängt – und somit inzwischen wieder online. Vodafone hoffe, nun schnell auch die anderen Haushalte wieder ans Netz zu bringen.

„Wenn wir den Haushalt gefunden haben, werden wir dort vorstellig und erklären das Problem“, teilt Vodafone mit. Der Eigentümer habe dann zwei Möglichkeiten: Er könne das Gerät abstöpseln und entsorgen – oder werde einfach komplett vom Vodafone-Netz gekappt. In beiden Fällen können die Isernhagener dann wieder störungsfrei online gehen.

