Neuwarmbüchen

Spaziergänger in Isernhagen bekommen in diesem Winter täglich neue Bilder zu sehen. Langlaufski am Altwarmbüchener See hätte vor wenigen Wochen wohl noch niemand für möglich gehalten – jetzt gibt es dort längst eine feste Loipe. Der Rodelberg hinter dem Bolzer in Altwarmbüchen ist täglich mit Schlitten fahrenden Kindern gefüllt, und Iglus und Schneemänner säumen allerorts die Vorgärten. Nach zehn Tagen Frost und Schnee hat man sich daran gewöhnt.

Snowkiter sind in Neuwarmbüchen unterwegs. Quelle: Gerhard Bargsten

Snowkiting auf der Wiese an der Gartenstadt Lohne

Doch das Leserfoto von Gerhard Bargsten sorgt dann doch noch einmal für neue Verwunderung: Selbst das sogenannte Snowkiting ist auf den Wiesen an der Gartenstadt Lohne inzwischen angekommen. Ein Wintersportler lässt sich auf Skiern von einem überdimensionalen Drachen über den Schnee ziehen. Für atemberaubende Sprünge reicht der Wind zwar nicht aus, aber für jede Menge Spaß allemal. Eigentlich steigen die Drachen in der Gartenstadt immer erst im Herbst in die Lüfte, wenn die Feuerwehr zum traditionellen Drachenfest einlädt – aber in diesem Jahr ist ja alles ein wenig anders.

Von Carina Bahl