Isernhagen

Am Sonntag, 26. September, stehen nicht nur die Bundestagswahlen, sondern auch die Stichwahlen für das Amt des Regionspräsidenten sowie des neuen Bürgermeisters der Gemeinde Isernhagen an.

Darum braucht es eine Stichwahl in Isernhagen

Bei der Bürgermeisterwahl am 12. September hatte es keiner der fünf Kandidaten auf eine absolute Mehrheit gebracht. Die Stichwahl ist im niedersächsischen Wahlgesetz verankert und sieht vor, dass bei Personen-Direktwahlen ein Kandidat etwa für ein Bürgermeisteramt, ein Landratsamt oder auch den Präsidentenposten der Region Hannover erst dann gewählt ist, wenn er in einem Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann. Gelingt ihm das im ersten Wahlgang gegen einen oder mehrere Konkurrenten nicht, braucht es eine Stichwahl, in der die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen erneut gegeneinander antreten. Genau das gilt jetzt auch bei der Bürgermeister-Stichwahl in Isernhagen: Tim Mithöfer (CDU, 34,4 Prozent bei der ersten Wahl) und Philipp Neessen (SPD, 28,6 Prozent bei der ersten Wahl) müssen erneut um die Stimmen der Isernhagenerinnen und Isernhagener werben.

Wer von den beiden neuer Bürgermeister wird, entscheiden die Isernhagenerinnen und Isernhagener an diesem Sonntag, 26. September. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer seine Wahlbenachrichtigungskarte von der ersten Wahl nicht mehr hat, kann dennoch ins Wahllokal kommen – und unter Vorlage seines Personalausweises abstimmen.

Briefwahlunterlagen müssen bis Sonntag, 18 Uhr, im Rathaus sein

Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit der Briefwahl. 6000 Isernhagenerinnen und Isernhagener haben bereits einen Antrag auf Briefwahl für die Bundestagswahlen gestellt, teilt die Gemeinde mit. 5000 Menschen in der Gemeinde haben auf diese Weise ihren neuen Bürgermeister gewählt. Wichtig: Die Briefwahlunterlagen müssen bis Sonntag, 26. September, um 18 Uhr bei der Gemeinde eingegangen sein – sie können bis dahin auch einfach in den Briefkasten am Rathaus in Altwarmbüchen gesteckt werden. Bis Freitag, 24. September, 18 Uhr, ist zudem die Briefwahlstelle im Rathaus geöffnet. Dort kann vorab gewählt werden – die Auszählung der Briefwahlstimmen erfolgt wie in den Wahllokalen aber erst am Sonntag, ab 18 Uhr.

Von Carina Bahl