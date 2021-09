Isernhagen

Die Auszählung der Stimmen für den Rat und die Ortsräte dauerte bis in die frühen Morgenstunden des Montags. 97 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich beworben, um eines der 34 Mandate im höchsten Gremium Isernhagens zu erhalten. Der 35. Sitz wird erst in zwei Wochen vergeben: Wenn Isernhagen am Sonntag, 26. September, in der Stichwahl entscheidet, ob Tim Mithöfer (CDU) oder Philipp Neessen (SPD) neuer hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde werden sollen.

Bei einer Niederlage wäre der jeweils andere als ehrenamtlicher Politiker im Rat vertreten: Parallel zur Bürgermeisterwahl hatten sich Mithöfer und Neessen auch auf die Ratsliste ihrer Parteien setzen lassen – mit Erfolg. Wer auch immer am 26. September gewinnen wird, macht somit gleichzeitig einen Platz für einen Nachrücker im Rat frei.

In den sieben Wahllokalen der Gemeinde waren rund 240 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Quelle: Carina Bahl

Wahlbeteiligung steigt auf 62,55 Prozent

Mit einer Wahlbeteiligung von 62,55 Prozent gaben am Sonntag insgesamt 12.500 Wahlberechtigte in Isernhagen ihre Stimmen ab. Die Beteiligung ist damit knapp höher ausgefallen als bei der Kommunalwahl 2016, als 61,6 Prozent gewählt hatten.

Zur Galerie 97 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich für der Rat in Isernhagen aufstellen lassen. Diese 34 erhalten ein Mandat. Und doch: Tim Mithöfer (CDU) oder Philipp Neessen (SPD) werden nicht als ehrenamtliches Mitglied dabei bleiben – einer von beiden wird am 26. September neuer Gemeindebürgermeister.

CDU stellt mit 12 Sitzen weiterhin die stärkste Fraktion

Das Ergebnis am Sonntagabend hebt sich nur wenig von jenem vor fünf Jahren ab: Die CDU schaffte es auf 34,5 Prozent (-1,4 %Pkt.) und kann damit ihre 12 Sitze im Rat halten. Die SPD holt 27,4 Prozent (+3,2 % Pkt.) und hat damit nun 9 statt zuvor 8 Sitze im Rat. Die Grünen legen hingegen deutlich zu und klettern auf 18,3 Prozent (+ 6,5 % Pkt.) und werden im neuen Rat mit sechs Mandaten vertreten sein. Die FDP verliert leicht an Stimmen, landet bei 12,1 Prozent (-0,3 % Pkt.) und verliert damit einen Sitz. Vier FDP-Kandidaten werden im neuen Rat mitbestimmen.

AfD ist nicht mehr dabei

Der größte Verlierer der Wahl ist aber die AfD: Diese hatte 2016 gleich drei Ratsmandate im ersten Anlauf geholt. Die Fraktion zerbrach jedoch – erst trat der Fraktionsvorsitzende Fritz Küke zurück, weil er sich im Rat „ausgegrenzt“ gefühlt hatte, dann trat Hans-Heinrich Redeke aus der Partei aus und zuletzt suchte die AfD vergebens nach Kandidaten für die Kommunalwahl in Isernhagen. Sie fehlte daher auf dem Wahlzettel und wird nun im neuen Rat gar nicht mehr vertreten sein. Auch Redeke schaffte es als nun parteiloser Einzelbewerber nicht wieder in den Rat.

Die Partei zieht erstmals in den Rat ein

Dafür wird es im Rat nun mehrere andere Einzelkandidaten geben: Oliver Schlue, der für die Satiriker von Die Partei angetreten war, schaffte mit 1,18 Prozent den Einzug ins Gremium. Heiko Weichert von der Bürgerstimme Isernhagen zieht erneut ins Gremium ein, und auch Matthias Kenzler (parteilos) darf weiterhin mitbestimmen. Er versammelte 3,23 Prozent aller Wählerinnen und Wähler hinter sich.

CDU bleibt stärkste Fraktion im Rat

Von der absoluten Mehrheit, die die CDU viele Jahre im Rat der Gemeinde hatte, ist man zwar schon lange entfernt – dennoch bleibt die CDU auch in den nächsten fünf Jahren die stärkste Fraktion mit 12 Sitzen im Gemeinderat und konnte auch erneut in allen sieben Ortsräten die meisten Stimmen für sich verbuchen. „Das ist ein tolles Ergebnis für die CDU“, bilanzierte Marc Wiezoreck, stellvertretender CDU-Chef in Isernhagen, am Tag nach der Wahl. Das Ergebnis sei eine Bestätigung für die verlässliche und zukunftsorientierte Politik der CDU sowie die aufgestellten Kandidaten.

SPD freut sich über weiteren Sitz im Rat

„Wir haben einen sehr guten Wahlkampf gemacht, viel Power auf die Straße gebracht, und das ist der Lohn dafür“, sagte SPD-Chef Reinhard Lensch zum Wahlergebnis im Rat. Die SPD wird künftig mit neun statt acht Sitzen im Rat vertreten sein. Das sei das Ergebnis, das man erhofft habe. Der bunt gemischte Rat bedeute eine gute Grundlage für die politische Arbeit der nächsten Jahre in Isernhagen. Dass die AfD diesmal erst gar nicht angetreten sei, müsse als Erfolg aller „normal ausgerichteten Parteien im Rat“ gewertet werden.

Grüne setzen auf Gespräch mit allen Fraktionen

Die Grünen gehören zu den Siegern des Wahlabends: Sechs Sitze haben sie künftig im Rat der Gemeinde – das historisch beste Ergebnis für die Partei. „Wir freuen uns wirklich sehr darüber“, betonte Fabian Peters. Das Ergebnis sei nicht zuletzt dem engagierten Wahlkampf von Gretha Burchard zu verdanken, die auch mit Abstand die meisten persönlichen Stimmen für sich verbuchen konnte. Klar ist für ihn: „Die diverse Landschaft im Rat wird Isernhagen gut tun.“ Die Fraktionen müssten viel miteinander sprechen. Genau das wünscht sich Peters auch für die nächsten Wochen. Der harte Cut, wie es ihn nach der Kommunalwahl 2016 gegeben hatte, als die bunte Mehrheit der CDU sämtliche Personalien im Rat streitig machte, solle sich nicht wiederholen. „Ich hoffe sehr, dass wir alle miteinander ins Gespräch kommen“, sagte Peters.

FDP verliert einen Sitz im Rat – ist aber grundsätzlich zufrieden

Die FDP wiederum hat im Rat der Gemeinde einen Sitz verloren. „Wir hätten uns natürlich gewünscht, weiterhin fünf Sitze zu haben. Darüber sind wir schon enttäuscht“, sagte Isernhagens FDP-Chefin Christiane Hinze nach der Wahl. Gleichwohl habe die FDP in Isernhagen im Vergleich zu anderen Regionskommunen erneut ein wirklich gutes Ergebnis erzielt und damit könne man zufrieden sein. Hinze hofft ein gutes Miteinander im neuen Rat. „Wir wollen schließlich alle das Beste für Isernhagen, nur vielleicht auf unterschiedlichen Wegen.“

Von Carina Bahl