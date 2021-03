Mellendorf

Fritz Pieper hat sein Leben (auch) der Freiwilligen Feuerwehr gewidmet. Am Sonntag, 14. März, ist der Mellendorfer im Alter von 84 Jahren gestorben.

Pieper hatte sich aber nicht nur einen Namen in der Feuerwehr gemacht. Der Vater, Groß- und Urgroßvater führte einst als Einzelhandelskaufmann ein Textil- und Modegeschäft in Mellendorf. Heute residiert in „Piepers Garten“ an der Wedemarkstraße ein ambulanter Pflegedienst.

Seit 1956 Mitglied der Feuerwehr

Seit 1956 war Fritz Pieper Mitglied der Feuerwehr Mellendorf. Schon rasch nach der allgemeinen Grundausbildung folgten verantwortliche Ämter als Schriftführer, Zeugwart und Gruppenführer. Schließlich wurde er zum stellvertretenden Gemeindebrandmeister unter Heinrich Baumgarte in der einst selbstständigen Kommune ernannt.

Nach der Neufassung des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes – auch wegen der Erfahrungen nach den verheerenden Waldbränden im Jahr 1975 etwa in Eschede – und dem ein Jahr zuvor nach der Gebietsreform gegründeten Landkreis Hannover wurde das Gebiet in fünf Brandschutzabschnitte unterteilt, berichtet Wedemarks Feuerwehrsprecher Michael Hahn.

Ab 1977 Brandschutzabschnittsleiter

Für den fünften Abschnitt waren in der Folge die Feuerwehren aus Langenhagen, Burgwedel, Isernhagen und Wedemark zuständig. In einer Versammlung wurde Pieper zum Brandschutzabschnittsleiter (BAL) gewählt. Dieses Amt bekleidete er in der Folge vom 1. April 1977 bis zum 31. Dezember 1990. Parallel nahm er die Aufgabe als Stellvertreter des damaligen Kreisbrandmeisters August Heine wahr.

Parallel war Pieper einige Jahre lang als sogenannter Kreisstabführer für die Musik innerhalb der Feuerwehr aktiv. Aufgrund dieser langjährigen Tätigkeiten und seiner Mitarbeit im Vorstand wurde er zum Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes ernannt.

Gründungsvorsitzender des Fördervereins

Diese vielfältigen Verdienste sind nicht im verborgenen geblieben. Zunächst wurde Pieper 1998 am Florianstag vom ehemaligen Mellendorfer Ortsbrandmeister Peter Rose zum Ehrenmitglied ernannt. Bereits zu Beginn der 1980er-Jahre wurde ihm das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber verliehen. Zudem gab es Ehrungen für die langjährige aktive Mitgliedschaft, etwa 2016 für die 60-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr in Niedersachsen.

Was aber neben Piepers hoher fachlicher und sozialer Kompetenz in Erinnerung bleiben dürfe, ist die Gründung des Fördervereins der Jugendfeuerwehren Wedemark. Dort war er Gründungsvorsitzender und behielt dieses Ehrenamt von 1998 bis 2004 inne.

Von Sven Warnecke