Wedemark/Burgwedel/Isernhagen

In der Gemeinde Wedemark führt die von der Region Hannover und der Kommune ausgetüftelte sogenannte Hofladenroute zu 13 Zielen. Ihnen allen ist eins gemein: Sie sind mit dem Fahrrad erreichbar. Wer von außerhalb kommt, kann auch öffentliche Verkehrsmittel nutzen, bevor er sich auf den Sattel schwingt. Bei den familiengeführten Betrieben werden in Hofläden Produkte aus eigenem Anbau oder etwa veredelte Erzeugnisse angeboten. Zudem gibt es diverse Ansätze, teils mit pädagogischem Hintergrund, um die Besucher über das Leben auf dem Land zu informieren. „Das Angebot ,von bis‘ macht den Reiz aus“, sagt Wedemarks Wirtschaftsförderin Antonia Hingler.

Gleiches gibt es in Burgwedel und Isernhagen. Beide Kommunen haben zusammen eine eigene Hofladenroute. „Der Schulterschluss zwischen der Stadt Burgwedel und der Gemeinde Wedemark lässt sich im wörtlichen Sinne erfahren“, wirbt etwa Wedemarks Gemeindesprecher Ewald Nagel. Diese seien ein Produkt der beteiligten Kommunen und der Region Hannover. In der Gemeinde heißt die nunmehr vierte Hofladenrouten „Von Hof zu Hof durch die Wedemark“. Die Route in den Nachbarkommunen nennt sich „Von Hof zu Hof durch Burgwedel und Isernhagen“.

Neben Nahrung steht Naherholung hoch im Kurs

Doch sowohl Hingler wie auch ihrer Kollegin aus Burgwedel, Anja Hansch, ist wichtig zu betonen, dass diese Routen nicht dafür gedacht seien, sich ausschließlich mit regionalen Produkten auszustatten. Vielmehr ginge es um das wichtige Thema Naherholung. „In den Karten sind Ankerpunkte gesetzt“, meint Hingler. Jeder könne auf der Route selbst entscheiden, welches Angebot er auf der Strecke wahrnehme.

Wie Hansch weiter berichtet, sei die Idee der Radlerroute Anfang des Jahres zwischen ihr und Hingler entstanden. „Damit haben wir zunächst bei der Region Hannover offene Türen eingerannt“, sagt die Burgwedeler Wirtschaftsförderin. Doch dann habe die Region mit Blick auf die vielen Ziele in der Wedemark gebremst und eben zwei Routen auch in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Isernhagen favorisiert. Denn auch dort gebe es 13 Ziele, die lohnenswert seien.

Da bei der Vorstellung dieser neuen Hofladenrouten die Themen Naherholung und Klimaschutz jedoch zu kurz gekommen waren, hatten sich die Rathausvertreterinnen mit René Rakebrandt und Malte Schubert, Umweltkoordinatoren in Wedemark und Burgwedel, sowie Mareike Oertel als Klimaschutzmanagerin der Wedemark bei einem Ortstermin auf den Spargelhof Heuer in Fuhrberg Verstärkung mitgebracht.

Familien sollen Erlebnis an den Esstisch mitnehmen

Es gehe bei diesem Angebot nicht ausschließlich um den Kauf von regionalen Erzeugnissen, sondern vielmehr um Naherholung mit der gesamten Familie auf dem Fahrrad. Es sei doch schließlich auch schön, am Ende der Hoftour das „Erlebnis mit auf den Esstisch zu nehmen“, meint Hingler.

Lesen Sie auch Wunstorf: Radserie - Strecke ums Steinhuder Meer führt von Hof zu Hof

Schubert wirbt dafür, dass sämtliche Ziele per Rad zu erreichen seien, um neben dem Einkauf auch die „schöne Landschaft der beteiligten Kommunen zu erleben“. Rakebrandt spricht gar von „gelebter Nachhaltigkeit“, die diese Tour bedeuten könnte. Nach seinem Dafürhalten stellten die beteiligten Betriebe „die Landwirtschaft der Zukunft“ dar.

Die Verantwortlichen der beteiligten Kommunen sind sich zudem sicher, dass die angebotenen Routen nun im Zuge der Aktion „Stadtradeln“ noch stärker angenommen werden würden. Eines haben sowohl Hingler wie auch Hansch bereits jetzt festgestellt: Nach der Lockerung der Corona-Regeln habe es eine verstärkte Nachfrage nach den Karten zu den einzelnen Routen gegeben. Informationsmaterial mit ausführlichen Karten können Interessierte sich auf www.hannover.de als pdf herunterladen.

Eine stärke Frequenz von radelnden Besuchern bestätigt auch Spargelhof-Chef Jörg Heuer. Dafür sorge die gute Anbindung seines Betriebes etwa über den Trülldamm in Richtung Großburgwedel oder auch die Wege aus der Wedemark abseits der stark befahrenden Landesstraße 310.

Menschen haben „Hunger“ nach Ausflügen

Rakebrandt spricht von einem regelrechten „Hunger“ der Menschen, sich nach dem Ende des Lockdowns wieder zu bewegen. „In der Pandemie haben die Leute das Fahrrad auch wieder als Verkehrsmittel neu entdeckt“, ergänzt Hingler.

Landwirt Heuer begrüßt dieses zusätzliche Angebot, ist aber ein wenig vorsichtiger. „Wir schauen mal, was bleibt“, sagt der Fuhrberger. Denn angesichts geschlossener Restaurant hatte sein Betrieb bereits im ersten Corona-Jahr und nun auch wieder eine verstärkte Nachfrage – er spricht von einem regelrechten „Boom“ bei der Direktvermarktung – erlebt. Diese werde angesichts der Wetterkapriolen in diesem Jahr über den 24. Juni hinaus – Sankt Johanni ist traditionell das Ende der Spargelernten – bis Anfang Juli verlängert. Und das gelte nicht nur für das Edelgemüse aus Fuhrberg, sondern auch für die dort geernteten Erd- und neuerdings Blaubeeren.

Von Sven Warnecke