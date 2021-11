Burgwedel/Isernhagen/Wedemark

Das hätte für den Angeklagten aus Isernhagen auch ganz anders ausgehen können. Außer einer saftigen Geldstrafe – angepasst an das Gehaltsniveau des 29-Jährigen – stand durchaus auch ein einjähriger Führerscheinentzug im Raum. Dass die Angelegenheit überhaupt im Amtsgericht Burgwedel landete, lag an dem Einspruch des Mannes gegen einen vorherigen Strafbefehl. Nach einer längeren Rücksprache zwischen Anklagebehörde und dem Rechtsbeistand des Isernhageners wurde dieser Einspruch schließlich zurückgenommen. Entsprechend milder fiel die Strafe daraufhin aus.

Was war geschehen? Der Angeklagte war am 12. Juni mit seinem schwarzen VW Golf auf der Landesstraße 310 von Fuhrberg kommend in Richtung Mellendorf unterwegs. Dabei fuhr er auf das Auto eines 26 Jahre alten Mannes aus Hambühren auf, der außerhalb der geschlossenen Ortschaft weiter extrem langsam unterwegs war. Doch die Schleichfahrt hatte ihren Grund: Denn vor dem Mann aus dem Landkreis Celle fuhr seine als Führerscheinanfängerin noch unsichere Frau in ihrem Fahrzeug samt der gemeinsamen kleinen Kinder an Bord.

Vater wird vor Augen seiner Kinder angegriffen

Das wusste der Isernhagener naturgemäß nicht. Allerdings ärgerte er sich laut Anklagevertretung derart, dass er zum Überholen ansetzte und danach den Celler bis zum Stillstand ausbremste. Diese Tat wird als Nötigung gewertet. Doch damit nicht genug. An der Ampel an der Autobahnauffahrt Mellendorf-Fuhrberg sprang der Angeklagte aus seinem Auto. Davor stand der Wagen der 25-jährigen jungen Mutter – im Fahrzeug dahinter der 26-jährige Vater der zwei kleinen Kinder.

Auch der Mann aus Celle stieg schließlich aus. Der Isernhagener schlug seinen Kontrahenten, würgte und schubste ihn vor den Augen seiner Töchter, die die Attacke genau wie die Ehefrau mit ansehen mussten. Nach dieser Körperverletzung setzte sich der Angeklagte wieder in sein Auto und fuhr bei grüner Ampel weiter, so der Vorwurf. Nach einer Anzeige erhielt der aggressive Autofahrer einen Strafbefehl.

Widerspruch nach Rechtsgespräch zurückgenommen

Dagegen legte der 29-Jährige Widerspruch ein. Deshalb landete der Fall nun auf dem Schreibtisch des Vorsitzendes Richters Michael Siebrecht im Amtsgericht Burgwedel. Dieser nahm im Vorfeld des anberaumten Prozesses den Rechtsanwalt des Angeklagten zur Seite. „Als Ausdruck eines fairen Verfahrens“, wie das Siebrecht beschreibt. Denn in der Verhandlung – und daran hegte der Jurist keinen Zweifel –, hätte das Urteil durchaus härter ausfallen können. Denn die Beweislage sprach durchaus deutlich gegen den Isernhagener. Immerhin hatte die Staatsanwältin zuvor auch ein Fahrverbot von einem Jahr gefordert.

Darauf ließ sich der Rechtsanwalt schließlich ein. Der Angeklagte muss nun einkommensabhängig 80 Tagessätze zu je 30 Euro zahlen sowie einen Monat ohne Führerschein auskommen. Zudem muss der 29-jährige Mann aus Isernhagen die Kosten des Verfahrens sowie das Honorar seines Anwalts zahlen.

Von Sven Warnecke