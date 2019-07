Resse

Ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer aus Isernhagen ist bei einem Unfall in Resse schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Autofahrer den Mann am Mittwochabend zu spät gesehen.

Der Mercedes-Fahrer war nach Auskunft von Polizeisprecher Philipp Hasse um 19.10 Uhr mit seinem Wagen auf der Straße An den Hägewiesen in Richtung Resse unterwegs. An der Kreuzung mit der Engelbosteler Straße wollte der 48-jährige Wedemärker die Fahrbahn geradeaus in Richtung der Straße Altes Dorf überqueren. Der Autofahrer bemerkte den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Radfahrer zu spät und stieß er mit dem Isernhagener zusammen.

Bei dem Unfall wurde der Radfahrer schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf circa 1200 Euro.

Von Julia Gödde-Polley