Wedemark

Das neue Jahr in der Wedemark ist erst drei Wochen alt, als der Brand des kirchlichen Gemeindehauses St. Georg samt Kinderkrippe in Mellendorf am 21. Januar viele Menschen schockt, bewegt und in großem Maße rührt.

Das Gemeindehaus samt Krippe steht in Mellendorf in Vollbrand. Quelle: Christian Elsner

Anzeige

In der Folge rollt eine große Welle der Hilfsbereitschaft an, die den Zusammenhalt der Gemeinde einmal mehr verdeutlicht. Davon überzeugt sich auch Landesbischof Ralf Meister selbst vor Ort. Unter anderem wollen IGS-Schüler eine Spendengala organisieren. Doch diese Idee wird von der Corona-Pandemie zunichte gemacht. Also organisiert die Schule um ihre Sprecher Per Bartels und Josua-Lukas Masser eine Onlineversteigerung eines handsignierten Trikots der Handball-Profis der TSV Hannover-Burgdorf – mit Erfolg. Auch die Gemeinde Wedemark hilft aus, als es etwa gilt, bis zum Wiederaufbau provisorische Räume für die Krippenkinder zu finden.

Lesen Sie auch: Krippe brennt in Mellendorf aus

Tierischer Einsatz von Polizisten auf der Autobahn

Einen unfreiwilligen Ausflug unternimmt ein kleines Ferkel auf der Autobahn 7 in der Wedemark. Polizisten bringen das Tier ins Tierheim nach Langenhagen – und machen zuvor noch ein Erinnerungsfoto. Quelle: Polizei Hannover

„Kühe, Schweine, Wedemark“ hieß es einst in den Schlachtrufen der Fans von gegnerischen Eishockey-Teams der Scorpions. Und nun das – und kein Scherz am 1. April: Verkehrsteilnehmer melden an diesem Tag auf der A 7 zwischen Mellendorf und Berkhof ein kleines Ferkel, das über die Fahrbahn flitzt. Polizisten fangen es ein und bringen es in Sicherheit. Ob das junge Schweinchen von einem Transporter fiel, steht bis heute nicht fest. Es lebt nun im Tierheim Krähenwinkel.

Lesen Sie auch: Polizisten fangen Ferkel auf der A 7 ein – doch woher kommt es?

Eintrag in das goldene Buch der Gemeinde

Nun haben sich auch Helen und Klaus Donath, international bekanntes Künstlerehepaar mit Wohnsitz in der Wedemark, ins Goldene Buch der Gemeinde eingetragen. Quelle: Ursula Kallenbach

Fritz Sennheiser, Klaus Meine und Heinz Rudolf Kunze haben sich schon verewigt – im Juli tun dies auch Helen und Klaus Donath: Das bekannte Musikerehepaar darf sich ins goldene Buch der Gemeinde Wedemark eintragen. Zu Hause sind die Opernsängerin und der Dirigent in Brelingen.

Bürgermeister will wieder in den Wahlkampf ziehen

Im Herbst des Jahres kündigt Wedemarks amtierender Bürgermeister Helge Zychlinski ( SPD) an, für eine zweite Amtszeit kandidieren zu wollen. „Meine Leidenschaft für dieses Amt ist ungebrochen, auch in schwierigen Momenten“, betont der Verwaltungschef. Die anderen Parteien in der Gemeinde sind noch nicht so weit, um ebenfalls Kandidaten benennen zu wollen.

Die Ruhe auf den Straßen ist wohl nur von kurzer Dauer

Ein mit Tomatenpesto beladener Lastwagen ist in der Baustelle verunglückt. In der Folge ist in der Wedemark auf den Straßen nichts mehr möglich. Quelle: Julia Gödde-Polley

Alles hat ein Ende: Nach drei Jahren Bauzeit und Blechlawinen, die sich bei Stau durch die Gemeinde quälten, ist Anfang Dezember der letzte Abschnitt der Autobahn 7 zwischen Wedemark und dem Heidekreis freigegeben worden. Gut 110 Millionen Euro wurden investiert. Angesichts des stark zugenommenen Verkehrs reagiert die Gemeinde und kauft einen eigenen Blitzeranhänger. Der hat zwei traurige Spitzenreiter in diesem Jahr registriert: In einer Tempo-50-Zone wird ein Fahrer mit 121 Stundenkilometern geblitzt, ein anderer Fahrer in einer 30er-Zone mit Tempo 106. Doch mit dem Ende der Bauarbeiten auf der A 7 wird wohl keine Ruhe einkehren. Denn nun sollen die vom Umleitungsverkehr arg strapazierten Landesstraßen 190 und 310 ab 2021 saniert werden.

Fest steht: Der Neue Hessenweg muss ausgebaut und verbreitert werden, wenn die Gemeinde ihre Pläne für das Gewerbegebiet verwirklicht. Quelle: Julia Gödde-Polley

Politik nickt die Bebauungspläne in Gailhof ab

Kurz vor Weihnachten beschließt der Rat der Gemeinde mit großer Mehrheit den Bebauungsplan Neuer Hessenweg. Die teils zermürbenden Diskussion um die geplante Gewerbeansiedlung am Gailhofer Dorfrand beschäftigt zuvor monatelang die politischen Gremien. Inzwischen erwägen die Gegner der Pläne, selbst bei der nächsten Kommunalwahl anzutreten.

Für schnelles Internet wird reichlich gebuddelt

Pflaster oder Asphalt aufreißen, Schächte buddeln, Kabel verlegen, wieder alles verschließen – so arbeiten sich die Bautrupps der Deutschen Glasfaser weiter durch die Gemeinde Wedemark. Nur in den Gewerbegebieten lahmt die Nachfrage nach dem Turbointernet.

Dazu lesen Sie: Glasfaserausbau in der Wedemark: Alle Fragen und Antworten im Überblick

Und dann war da ja noch Corona – fast das gesamte Jahr

In seinem Grußwort zum Jahreswechsel spricht Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski von einem „aufreibenden Jahr“. Er ruft alle Wedemärker auf, sich impfen zu lassen. „Ich werde mich jedenfalls impfen lassen, sobald meine Personengruppe an der Reihe ist.“

Dabei kommt die Wedemark lange glimpflich davon. Als in anderen Kommunen die Corona-Kurve längst steil nach oben zeigt, weist die tägliche Übersicht des Gesundheitsamtes für die „Wohlfühlgemeinde“ noch niedrige Infiziertenzahlen aus.

Gemeinde baut „Waschanlage“

Die von der Gemeinde Wedemark installierte Waschstraße vor dem Schulzentrum auf dem Campus W in Mellendorf wird auch bei der letzten, mehrstündigen Verabschiedung des zehnten IGS-Jahrgangs rege genutzt. Quelle: Ursula Kallenbach

Zur handwerklichen Herausforderung gerät der Neustart der Schulen Anfang Mai. Um für Hygiene zu sorgen, errichten Bauhofmitarbeiter vor dem Schulzentrum kurzerhand eine Feldwasch-Gelegenheit, die manch einen an seine eigene Bundeswehrzeit erinnert. Aus Europaletten, Konstruktionsholz, OSB-Platten und einer Großpackung Schrauben entstehen die Module. Das Handwaschwasser rinnt aus 26 Hähnen, die über ein langes Kunststoffrohr Nachschub bekommen. Auch an Seifenspender, Handtuchhalter und Papierkörbe ist gedacht.

Lehrer und Schüler nehmen an Forschungsprojekt teil

Christine Gärling (links) nimmt bei Lehrerin Kerstin Deneke Blut für einen Corona-Antikörper-Test ab. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Außer durch pragmatische Lösungen für saubere Finger gerät die Wedemark auch durch die Teilnahme an einer wissenschaftlichen Studie in den Fokus der Öffentlichkeit. Bis zu den Herbstferien können sich Lehrer und Mitarbeiter des Gymnasiums regelmäßig auf das Coronavirus testen lassen. Vier Wochen dauert die Studie der Leibniz-Universität Hannover, mit der die Forscher der akuten Infektiosität in bestimmten Bevölkerungsgruppen auf die Spur gehen. Auch die Uni selbst, Pflegeheime, ein Unternehmen und eine Schule in Hannover sowie das Staatstheater machen mit.

Die Hoffnung, dass die ständige Testung als Nebeneffekt ein gewisses Maß an Sicherheit mit sich bringt, ist jedoch trügerisch. Das Coronavirus schert sich nicht um irgendwelche Studien, Infektionsfälle gibt es auch am Schulzentrum in Mellendorf. Stand Ende September befinden sich an der IGS und dem benachbarten Gymnasium mehr als 300 Schüler und fast 40 Lehrer in Quarantäne.

Testzentrum wird an Schulzentrum aufgebaut

Das DRK der Region Hannover geht am Rathaus in Mellendorf für Lehrer und Schüler des Schulzentrums mit einer mobilen Teststation in Aktion. Quelle: Ursula Kallenbach

Für einen Überblick über die tatsächliche Infektionslage sorgt eine Massentestung in Mellendorf. Kurzerhand lässt das Gesundheitsamt Anfang Oktober an einem Freitagabend ein mobiles Testzentrum am Rathaus aufbauen. DRK, Feuerwehr und Gemeinde arbeiten Hand in Hand, 283 Kontaktpersonen mit Bezug zu den Schulen stehen auf Abstand in der Schlange.

Das Gesundheitsamt ist Wochen später wieder gefragt, diesmal zum Schutz der älteren Wedemärker. Zum steilen Anstieg der Zahlen Mitte November trägt auch ein größerer Ausbruch in einem Pflegeheim bei. Mit Stand 29. Dezember haben sich über das Jahr hin nach Auskunft der Region 366 Menschen mit Corona angesteckt.

Zu guter Letzt: Geehrte und verstorbene Persönlichkeiten

Heiner Peterburs (links) erhält von Regionspräsident Hauke Jagau das Bundesverdienstkreuz. Quelle: Elena Otto

Eigentlich heißt er Heinz Peterburs – doch alle nennen ihn Heiner. Im Februar erhält der langjährige Leiter der Drogenberatungsstelle Drobs, ehemalige Chef der Lebenshilfe Langenhagen Wedemark und langjährige Kommunalpolitiker für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz.

Helge Zychlinski, Bürgermeister der Gemeinde Wedemark (links) und Michael Dette, stellvertretender Regionspräsident, gratulieren Hermine Rüfer. Quelle: Claus Kirsch/Region Hannover

Hermine Rüfers Herz schlägt unzweifelhaft für den Naturschutz – und damit gleichermaßen auch für die Kommunalpolitik. In beiden Bereichen engagierte sich die Wedemärkerin über Jahrzehnte ehrenamtlich. Dafür erhält sie im Februar das Bundesverdienstkreuz.

Uli Stein ist als Cartoonist international berühmt geworden. Seine Liebe zu Tieren war so groß, dass er für sie eine eigene Stiftung gegründet hat. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Sein Markenzeichen waren putzige Mäuse und lustige Pinguine: Damit erlangte Uli Stein einige Berühmtheit und eroberte die Herzen vieler Menschen. Im September verstirbt der Cartoonist mit 73 Jahren in seinem Haus in Bissendorf. Seine Liebe galt den Tieren, denen er auch eine Stiftung widmete.

Lesen Sie auch: Ein Nachruf auf Uli Stein

Von Frank Walter und Sven Warnecke