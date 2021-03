Wedemark/Langenhagen/Isernhagen

Sie ziehen an einem Strang: Die drei Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinden Wedemark und Isernhagen sowie der Stadt Langenhagen wollen auf das vergangene Corona-Jahr zurückblicken und die Stellung der Frau während der Pandemie in den Fokus rücken. Da wegen der Krise keine öffentliche Veranstaltung möglich ist, haben Silke Steffen-Beck, Irene Sassenburg-Fröhlich und Christiane Hartmann einen Videovortrag organisiert. Darin spricht Edith Ahmann, Geschäftsführerin vom Frauen- und Mädchen-Gesundheitszentrum der Region Hannover, am Weltfrauentag am 8. März über das Thema „Resilienz – Unsere seelische Widerstandsfähigkeit“.

Edith Ahmann hält einen Onlinevortrag zum Thema „Resilienz – Unsere seelische Widerstandsfähigkeit“ am Weltfrauentag. Quelle: privat

Corona wirft Gleichstellung zurück

„Die Corona-Krise trifft Frauen am stärksten“, sagte Steffen-Beck bei der Vorstellung des Vortrag in einer Videokonferenz. Das führe dazu, dass die Mühen der Gleichstellung zurückgeworfen würden. Denn in Zeiten der Pandemie werde die ungleiche Lebensrealität zwischen Frauen und Männern brennglasartig zum Ausdruck gebracht. „Trotz aller Fortschritte in der Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf zeigte sich zu Beginn der Pandemie, wie stark tradierte Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft verinnerlicht sind.“

Die Verantwortung für Kinderbetreuung und Homeschooling hatte die Politik den Familien überlassen. Dabei fand das mittlerweile dominante Modell, beide Elternteile arbeiten, keine Berücksichtigung und ging zulasten von Eltern, insbesondere der Mütter. Nach wie vor seien Frauen diejenigen in der Familie, die den größten Anteil an Familienarbeit leisteten, sagte Steffen-Beck. Das habe eine aktuelle Umfrage unter Männern gezeigt: 7 Prozent aller Befragten sahen die Kinderbetreuung bei sich selbst, 59 Prozent bei ihrer Partnerin und 34 Prozent bei beiden gleich.

Frauen verrichten Löwenanteil der Arbeit zu Hause

Dass Frauen den Löwenanteil zu Hause verrichten, verdeutlichen auch Zahlen aus den drei Kommunalverwaltungen: In Isernhagen liegt der Anteil von Männern, die in Teilzeit arbeiten, bei knapp 14 Prozent. In Langenhagen sind es 12,29 Prozent und in der Wedemark nur 7,98 Prozent. Im Vergleich liegt der Anteil der Frauen, die in politischen Gremien in der Wedemark mitwirken, bei 42,86 Prozent – und somit deutlich höher als im Bundesdurchschnitt von 30,9 Prozent, in Langenhagen bei 30 Prozent und in Isernhagen bei 25,7 Prozent. Im Wahljahr 2021 könnten sich die Zahlen ändern.

Frauenanteil bei Beschäftigten in Kitas liegt bei 93 Prozent

Sassenburg-Fröhlich, Beauftragte für Gleichstellung, Integration und Inklusion der Gemeinde Isernhagen, führte die finanziellen Ressourcen als weiteren Aspekt an: „Ein Großteil der Menschen, die in den viel beklatschten Bereichen wie Pflege, Krankenhaus, Kita und Lebensmittelversorgung arbeiten, sind Frauen.“ So zeigt eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit, dass der Frauenanteil bei den Beschäftigten in den Krankenhäusern bei 76 Prozent liegt, im Einzelhandel mit Nahrungsmitteln bei rund 73 Prozent und in Kindertagesstätten sogar bei knapp 93 Prozent.

Pandemie führt bei Frauen zu Stress

Warum haben sich die Gleichstellungsbeauftragten der drei Kommunen für das Gesundheitsthema – die Resilienz, entschieden? Weil eine Studie der Medizinischen Hochschule Hannover zu Covid-19 besagt, dass seit Auftreten der Pandemie die zu ihrer Eindämmung getroffenen Regelungen vermehrt zu Stress, Angst, depressiven Symptomen, Schlafproblemen, Reizbarkeit, Aggression und häuslicher Gewalt führten. Eine stärkere psychische Belastung von Frauen zeichne sich ab, sagte Hartmann, kommissarische Gleichstellungsbeauftragte aus Langenhagen.

Wie gehe ich mit Krisensituationen um? Was kann ich selbst tun, um meine Widerstandsfähigkeit zu stärken? Das sind die zentrale Fragen des Onlinevortrag von Ahmann am Montag, 8. März, von 18 bis 20 Uhr. Maximal 45 Frauen aus den drei Kommunen können teilnehmen. Eine schriftliche Anmeldung mit Angabe des Namens und der Anschrift ist bis Donnerstag, 4. März, per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@wedemark.de oder gleichstellung@langenhagen.de oder gleichstellungsbeauftragte@isernhagen.de möglich.

