Isernhagen

Der Kirchhorster Weihnachtsmarkt, der für Sonnabend, 27. November, geplant war, ist kurzfristig abgesagt. Nach sorgfältiger Beratung haben sich der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehren Kirchhorst und das Organisationsteam des Zehntfest zu diesem Schritt entschlossen. Auch den Neuwarmbüchener Wichtelmarkt, der ebenfalls am Sonnabend, 27. November, öffnen sollte, hat Organisatorin Monika Schmedes jetzt abgesagt.

Indes sollen die Weihnachtsmärkte in Altwarmbüchen, Isernhagen K.B. bislang (Stand: 19. November) wie geplant steigen.

Kirchhorster können Hygienekonzept nicht umsetzen

In Kirchhorst hatte der Förderverein der Feuerwehr mit den Machern des Kirchhorster Zehntfestes eine in Sachen Veranstaltungsmanagement erfahrene Truppe mit der Planung betraut. Die steigenden Corona-Zahlen und die zu erwartenden Auflagen und damit verbundenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen haben die Kirchhorster Organisatoren dazu bewogen, den Weihnachtsmarkt auf dem Parkplatz gegenüber der St.-Nikolai-Kirche auf das nächste Jahr zu verschieben. Weder am alten noch an einem neuen Standort könne das Hygienekonzept ausreichend umgesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung des Organisationsteams.

Wichtelmarkt Neuwarmbüchen fällt aus

Auch den Neuwarmbüchener Wichtelmarkt am Sonnabend, 27. November, hat Organisatorin Monika Schmedes jetzt abgesagt. Nach kurzfristiger Rücksprache mit den Vereinen im Dorf, die traditionell die Stände betreiben, haben sich alle einstimmig am Freitag auf eine Absage verständigt. Die Vereine begründen ihre Entscheidung damit, nicht für die Ausbreitung von Corona-Infektionen verantwortlich sein zu wollen.

Weihnachtsmarkt an St.-Marien-Kirche in K.B. soll stattfinden

Indes hält der Weihnachtsmarktverein in K.B. an seinen Planungen fest. Den beliebten Weihnachtsmarkt an der St.-Marien-Kirche will der Verein vom 10. bis 12. Dezember, freitags und sonnabends jeweils von 15 bis 20 Uhr sowie sonntags von 14 bis 20 Uhr, auf die Beine stellen. Hierfür zäunen die Organisatoren das Gelände ab. Es gilt die 2-G-Regel. Die Kontrolle übernimmt ein externer Dienstleister. Nach Vorlage von Impf- oder Genesungszertifikat sowie Personalausweis erhalten die Besucher ein Bändchen, das sie zum Einlass berechtigt. An vielen Stellen sollen Desinfektionsspender stehen.

Der Weihnachtsmarkt an der St.-Marien-Kirche in Isernhagen K.B. – hier 2019 – soll vom 10. bis 12. Dezember öffnen. Quelle: Lisa Otto (Archiv)

Karussell wird versetzt

Dicht an dicht geht es normalerweise rund um das Gotteshaus in K.B. zu. Um die Situation zu entzerren, stellt der Verein das Karussell auf dem benachbarten Hof Gut Lonken auf sowie auch einige Buden. Die Organisatoren wollen die Stände weiter auseinander platzieren, um die Abstände zu wahren. Der Kindergarten, in dem sonst Künstler ihre Ware anbieten, bleibt geschlossen, ebenso die traditionelle Kaffeestube in der alten Schule. Alles findet unter freiem Himmel statt. Der Verein hofft, mit dem Weihnachtsmarkt den Besuchern in der schweren Zeit etwas Schönes bieten zu können, teilt die Vereinsvorsitzende Inka Dybus mit.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weihnachtsmarkt in Altwarmbüchen steigt

Auch der Verein Kulturtresen stellt den Weihnachtsmarkt in Altwarmbüchen am Sonnabend, 4. Dezember, von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 5. Dezember, 14 bis 19 Uhr auf die Beine. Der Verein sieht in der Veranstaltung im Freien ein relativ geringes Infektionsrisiko. In der nördlichen Ladenzeile und auf dem Parkplatz im Zentrum gilt ebenfalls die 2-G-Regel. Es gibt Buden mit Getränken, Essen und Kunstgewerbe. Wer etwas kaufen und verzehren will, muss sich an einer zentral eingerichteten Prüfstelle registrieren. Der Verein führt die Kontrollen selbst durch und gibt dann auch Bändchen aus.

Von Katerina Jarolim-Vormeier