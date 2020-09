Isernhagen

Wer denkt bei den aktuellen Temperaturen an Glühwein und Schmalzkuchen auf dem Weihnachtsmarkt? Zumindest die Organisatoren der traditionellen Weihnachtsmärkte im Gemeindegebiet Isernhagen tun dies. Während in manchem Ort die Planungen beginnen, steht in anderen die Absage der beliebten Veranstaltung kurz bevor.

Inka Dybus, Vorsitzende des Vereins Isernhagener Weihnachtsmarkt, weiß nur zu gut, was eine Absage bedeuten würde – es wäre wohl die erste in der Geschichte des Traditionsmarktes. Eine endgültige Entscheidung will der Verein Ende September treffen, doch Dybus tendiert dazu, die Veranstaltung ausfallen zu lassen. „Als Ehrenamtliche können wir das Hygienekonzept nicht wuppen.“ Da hänge ein langer Rattenschwanz dran, sagt die Vereinschefin und verweist auf eine Absperrung des Geländes, das Zählen und Registrieren der Besucher und die notwendige Einhaltung der Abstandsregel. „Auf dem Weihnachtsmarkt an der St.-Marien-Kirche geht es eng zu – und das schon immer.“ Rund um die Kirche gebe es wenig Platz, die Buden stünden dicht beieinander. Der Weg zur Kita, wo stets Kunsthandwerk präsentiert wird, sei eng. Und eine Einbahnstraße könne sie sich dort nicht vorstellen. Die kuschelige Enge mache aber den Charme der Veranstaltung aus, sagt Dybus. Sie möchte aber kein Risiko eingehen, dass sich Besucher mit dem Coronavirus infizieren. „Der Verstand sagt deshalb, der Weihnachtsmarkt pausiert in diesem Jahr.“

Aufwand und Verantwortung sind groß

Auch in Neuwarmbüchen ist die Meinungsfindung noch nicht endgültig abgeschlossen. „Wir würden den Weihnachtsmarkt gern auf die Beine stellen, aber wissen heute nicht unter welchen Bedingungen“, sagt Ortsbürgermeisterin Maren Becker auf Nachfrage. Natürlich stellt sich auch dort das Planungsteam die Frage, ob sich der Aufwand lohne und ob die Organisatoren überhaupt sämtliche Auflagen erfüllen könnten. Begrenzte Besucherzahlen und Abstände – all das scheint mit dem Bild eines Adventsmarktes nicht zusammenzugehen. Anfang Oktober will sich der kleine Planungskreis in Neuwarmbüchen treffen und darüber beraten.

Geht es nach Kirchhorsts Ortsbürgermeister Herbert Löffler, sollte der Weihnachtsmarkt auf dem Platz gegenüber der St.-Nikolai-Kirche im Dezember ausfallen. Eine komplette Absperrung des Areals und viele Hygieneregeln seien für den Förderverein als Organisator zu aufwendig. „In der gegenwärtigen Situation wäre die Veranstaltung unverantwortlich“, sagt der Ortsbürgermeister. Zudem wisse der Förderverein nicht, ob überhaupt genügend Kirchhorster zum Weihnachtsmarkt kommen würden. Die Verantwortung, eine Ansteckung mit dem Coronavirus unter den Besuchern zu verhindern, sei einfach zu groß. Eine endgültige Entscheidung fällt aber erst im Oktober.

Kulturtresen plant Weihnachtsmarkt ganz normal

Der einzige Verein, der an der Planung für seinen Weihnachtsmarkt zurzeit festhält, ist der Kulturtresen in Altwarmbüchen. „Wir planen ganz normal“, kündigt Heiko Weichert vom Vorstand an. Er geht davon aus, dass die bisherige Fläche neben der sogenannten Schnecke an der Bothfelder Straße ausreichen müsste, um den notwendigen Abstand unter den Besuchern einzuhalten. Er schreibe aktuell Schausteller an, damit er wisse, wer überhaupt Interesse an der Teilnahme hätte. Aber auch der Kulturtreten will letztendlich abwarten, welche Auflagen Anfang Dezember gelten werden. Sicher ist Weichert, dass der Weihnachtsmarkt im Zentrum nicht so sein wird, wie die Besucher ihn kennen. „Es wird eine Menge anders sein“, sagt er. Aber man dürfe nicht alles negativ sehen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier