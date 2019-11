Altwarmbüchen : Adventsstimmung auf dem Marktplatz

Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. Dezember: Der Verein Kulturtresen organisiert den weihnachtlichen Markt auch in diesem Jahr wieder. Öffnungszeiten: Sonnabend, 14 bis 21 Uhr und Sonntag, 14 bis 19 Uhr. Ort: Marktplatz an der Bothfelder Staße in Altwarmbüchens Zentrum.

Isernhagen K.B .: Weihnachtsmarkt rund um die Kirche

Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Dezember:Der Verein Weihnachtsmarkt Isernhagen organisiert den Markt rund um die St.-Marien-Kirche. Öffnungszeiten: Freitag, 16 bis 20 Uhr, Sonnabend und Sonntag, jeweils von 14 bis 20 Uhr. Ort: St. Marien, Dorfstraße in K.B.

Hinweis:Die Übersicht wird aktualisiert, sobald weitere Termine für Weihnachtsmärkte feststehen.

