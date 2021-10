Isernhagen

Coronabedingt war es bei den Rolling Chairs Isernhagen wie auch bei anderen Vereinen im vergangenen Jahr ruhig geworden. Jetzt melden sich die Rollstuhlfahrer zurück – und das möglichst gleich mit einem Weltrekord. „Wer geglaubt hat, bei den Rolling Chairs rührt sich nichts, der hat sich getäuscht“, teilen Werner Hinz und Rebekka Schmidt vom Vorstand mit. Am Freitag und Sonnabend, 22. und 23. Oktober, sollen die Besucherinnen und Besucher des A2-Centers an der Opelstraße in Altwarmbüchen hautnah miterleben können, was der Verein in der Zwischenzeit trainiert hat.

24 Stunden Rollstuhltanz im A2-Center

Die Rolling Chairs wollen den Weltrekord im Rollstuhltanz aufstellen – und dafür 24 Stunden lang in der Shoppingmall tanzen. Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 15 Uhr und endet am Sonnabend um 17 Uhr – im Idealfall mit der Verleihung der Urkunde durch das Rekordinstitut Hamburg (RID). Die Schirmherren der Veranstaltung sind Altwarmbüchens Ortsbürgermeister Philipp Neessen (SPD) und Centermanager Christian Krause.

Rahmenprogramm stellt Sportarten im Rollstuhl vor

Neben dem Rollstuhltanz, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Publikum hoffen, das sie anfeuert, hat der Verein auch ein Rahmenprogramm organisiert. Rund um die Tanzfläche kann sich jeder in verschiedenen Rollstuhlsportarten ausprobieren Es gibt Rollidarts, Rolliboule und einen Rollstuhlparcours. Zudem gibt es an einem Stand Kaffee und Kuchen gegen eine Spende. Der Erlös soll am Ende der Tafel zugutekommen, die Bedürftige in Isernhagen versorgt. „Denn nicht nur wir, auch viele andere haben unter der Corona-Krise einstecken müssen“, teilt der Verein mit. „Unser Credo: Auch wir können mit Kleinigkeiten anderen helfen.“

Der Verein Rolling Chairs Isernhagen gründete sich 2014. Seitdem hat sich viel getan: Der Verein ist nicht nur erfolgreich in den Sparten Rollstuhlbasketball und Rollstuhltanz unterwegs, sondern setzt auch Inklusionsprojekte in den Schulen um.

Von Carina Bahl