Isernhagen H.B

Das Gewerbegebiet in Isernhagen H.B. hat zwar die passenden Straßennamen zu bieten – aber am Ende muss man wohl das Grundstück nehmen, das frei ist. Und so hat der Stahlexperte Pro-Ject seine Produktionshalle 2007 nicht an der Stahl-, sondern an der Eisenstraße bezogen. Der Unternehmens- und Verwaltungssitz wiederum findet sich 700 Meter entfernt an der Chromstraße.

Dass es um Stahl geht, daran hat aber niemand einen Zweifel, der einen Blick in die riesige Produktionshalle wirft. Rohre und Bleche in allen Formen und Farben, wohin das Auge blickt. Es fliegen die Funken beim Schweißen und stapeln sich die Krümmer und Leitungen. Allesamt warten darauf, als Sonderanfertigungen – made in Isernhagen – ihren Einsatz aufzunehmen. Ob in der Erde, unter Wasser oder in luftigen Höhen.

Metallbauer Heiko Gäbel (von links), Camil Pluta, Niels Enik und Reza Zadea verarbeiten die Stahlrohre weiter. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Stahl kommt aus Slowakei, Tschechien und der Türkei

Sascha Boubrik leitet das Unternehmen seit 14 Jahren. Pro-Ject beschäftigt in der Hohenhorster Bauerschaft 20 Mitarbeiter, davon 13 in der Produktion und sieben in der Verwaltung. Die Firma lässt den Stahl in der Slowakei, in Tschechien oder in der Türkei herstellen. Geliefert werden an die Eisenstraße Rohre mit sechs Zentimetern bis 1,4 Metern Durchmesser. Unterschiedliche Stärken haben auch die Bleche – von rasierklingendünn bis rund 20 Zentimeter dick. „Dieses Material veredeln wir dann ganz individuell“, sagt der 50-jährige Unternehmer zu den Prozessen in der Produktionshalle in H.B. Aus dem Rohmaterial entstehen die Endprodukte, die in ganz unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen.

Stahlrohr an Stahlrohr stapelt sich auf dem Firmengelände von Pro-Ject. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Für Bergbau und Kläranlagen

„Das Rundrohr dominiert bei uns“, sagt der Geschäftsführer. Aus dem Rohr fertigt der Betrieb spezielle Leitungen für Gas und Wasser an – etwa auch Wasserleitungen für Getränkehersteller. Wasserrohre aus Isernhagen würden zudem im Bergbau und für Kläranlagen nach den Wünschen der Auftraggeber gestaltet. Auch die Deutsche Bahn hat schon die Experten aus H.B. beauftragt. Für diese baute Pro-Ject sogenannte Signalmastadapter, die entlang der Bahnstrecken bundesweit stehen. Diese Adapter werden in die Erde gerammt und dienen den Signal- und Leuchtmasten als stabile Hülsen. „Die Hülsen müssen jede Menge Druck aushalten, wenn sich etwa zwei Züge begegnen“, so der Geschäftsführer. 1500 verzinkte Hülsen lieferte die Firma an die Deutsche Bahn bereits aus.

Ein Magnetkran hebt ein Stahlblech. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Leuchttürme aus Isernhagen

Doch das ist längst nicht alles. Die Firma fertigte Schiffsanlegestellen an der Donau in der österreichischen Stadt Linz und am Rhein im Ruhrgebiet. Dazu gehören ebenfalls Haltepfähle für Boote und Steganlagen an der Nord- und Ostsee. Ein ganz besonderes Projekt waren die zwei Leuchttürme in der Nähe von Cuxhaven. 25 Meter hoch ragen die schwarz-weiß gestreiften Kolosse seit 2010 aus dem Wasser, sagt Boubrik. Auch ein Schwimmponton in Wilhelmshaven sowie eine Seebrücke in Kellenhusen an der Ostsee sind made in Isernhagen.

Pro-Ject entwirft nicht selbst, sondern fertigt nach Ideen von Kunden an. Die Metallbauer in der Produktionshalle erhalten Zeichnungen, nach denen sie die verschiedenen Stahlteile aufarbeiten. Die Facharbeiter schweißen Rohre zusammen, schleifen die Nahtstellen glatt. Sie konstruieren Rohrabzweigungen und Krümmer und montieren Verbindungsnieten. Sie schneiden Gewinde und Löcher. Der Beruf sei sehr abwechslungsreich, sagt Mitarbeiter Heiko Gäbel, der gerade mit einer Maschine das Innere eines Rohres schleift. „Es gibt stetig wechselnde Anforderungen an die Mitarbeiter“, sagt auch Geschäftsführer Boubrik, der je nach Auftragslage auch mal selbst sonnabends in der Halle aushilft. „Ich übernehme dann die Aufgaben, die ich kann: Ich fahre zum Beispiel den Gabelstapler.“

Geschäftsführer Sascha Boubrik und seine Assistentin Sabine Kreuzberger stellen das Unternehmen vor. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Spezielle Nische in Stahlbearbeitung

Und auch in Hannover gibt es Stahlteile, die aus der Isernhagener „Schmiede“ kommen. „Teile der Dachkonstruktion der HDI-Arena haben wir gefertigt“, berichtet Boubrik. Pro-Ject ist auch im Hafenbau involviert und fertigt Spundwände. Laut Boubrik verkauft das kleine mittelständische Unternehmen jährlich zwölf bis 15 Tausend Tonnen Stahl. Das, was die Firma fertige, sei eine spezielle Nische, sagt der 50-Jährige zum Erfolg des Unternehmens in Isernhagen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier