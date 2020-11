Altwarmbüchen

Die Serie setzt sich fort: Erneut haben es Einbrecher auf die Kellerräume von Mehrfamilenhäusern in Isernhagen abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter diesmal in ein Wohnhaus am Bachstelzenring in Altwarmbüchen eingedrungen. Wie die Einbrecher es in das Haus und den Kellerflur geschafft haben, steht noch nicht fest. Im Keller angekommen, brachen die Täter gewaltsam die Schlösser zu drei Kellerräumen auf. Was genau die Einbrecher schließlich mitgehen ließen, ist noch nicht bekannt. Der Tatzeitraum soll zwischen vergangenem Dienstag, 18 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, gelegen haben. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sollten sich im zuständigen Polizeikommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 99 10 melden.

Es ist einer von vielen Kelleraufbrüchen der vergangenen Wochen – auch am Lüneburger Damm und an der Erna-Schütte-Straße in Altwarmbüchen sowie am Rehbockweg in Isernhagen H.B. hatte es vergleichbare Taten gegeben.

Von Carina Bahl