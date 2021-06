Isernhagen

Es gibt viele Anliegen, mit denen sich Bürgerinnen und Bürger ans Rathaus wenden – mit Ideen, aber auch Beschwerden. Bisher setzte die Gemeindeverwaltung dafür aufs Telefon oder E-Mails, künftig soll es einen weitaus einfacheren und digitalen Weg geben, Hinweise zu übermitteln. Die Gemeinde Isernhagen möchte mit der App Meldoo ein Programm einführen, über das Isernhagenerinnen und Isernhagener schnell Problemstellen zur Abarbeitung ans Rathaus melden können.

Bürger können Hinweise direkt per App ins Rathaus melden

Das Gemeindegebiet Isernhagen ist groß, das Team vom Baubetriebshof ist zwar in regelmäßigen Abständen auf den meisten Flächen auch unterwegs, aber nicht jeder Schaden fällt so sofort auf. Da sind Hinweise von Bürgern stets eine gute Hilfe. Sei es eine kaputte Straßenlaterne, ein mal wieder gestohlenes Ortsschild, eine beschädigte Rutsche auf einem Spielplatz, Vandalismus oder eine öffentliche Fläche, auf der nun dringend einmal der Rasenmäher zum Einsatz kommen müsste: Mit der neuen App sollen die Bürgerinnen und Bürger ihre Schadensmeldungen bald unkompliziert der Gemeinde schicken können. Auch für wilde Müllhalden, Schlaglöcher und andere Beschwerden ist das Programm gedacht.

App Meldoo ist schon andernorts im Einsatz

Die Gemeindeverwaltung hat in den vergangenen Monaten nach eigener Aussage gleich mehrere Programme geprüft und verglichen, die einen solchen Service ermöglichen würden. Die Entscheidung fiel letztlich aufgrund der leichten Bedienbarkeit auf die App Meldoo der Firma Leanact. Diese ist schon in anderen Kommunen im Einsatz, die App kann bereits jetzt aufs Smartphone heruntergeladen werden. In den nächsten Wochen soll diese dann für das Gemeindegebiet Isernhagen freigeschaltet werden. „Wir befinden uns gerade in der Aufbauphase und wollen damit spätestens im Herbst starten“, sagte Joost Götze, Amtsleiter für Gebäudewirtschaft und Liegenschaftsunterhaltung im Rathaus im jüngsten Umweltausschuss.

Der sogenannte „Mängelmelder“ auf dem Handy funktioniert derweil denkbar einfach: Hat man die App einmal heruntergeladen, braucht es nur den Namen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer, um die Meldung abzusetzen. Die Datenschutzrichtlinien würden eingehalten, teilt die Gemeinde mit. Auf einer Karte der Gemeinde Isernhagen können Bürger im nächsten Schritt den genauen Standort des Schadens per GPS angeben und im Zweifelsfall sogar ein Foto von der Problemstelle dazu hochladen, wenn sie es denn möchten.

Rückmeldung zur Beschwerde ist möglich

Die Meldung erreicht schließlich direkt die zuständige Abteilung im Isernhagener Rathaus – zum Beispiel den Bauhof, das Ordnungsamt oder die Tiefbauabteilung, je nachdem, um welche Beschwerde es sich handelt. Das Programm bietet zudem eine Filterfunktion, die Doppelmeldungen ausschließt und Falschmeldungen erschwert. Intern kann die Gemeindeverwaltung dann einen entsprechenden Auftrag an das zuständige Team vergeben. Der Bürger erhält neben einer Eingangsbestätigung seiner Meldung auf Wunsch auch eine Rückmeldung zum Schaden – etwa wann dieser behoben wird.

Bürgerinnen und Bürger sollen aber auch nach Einführung der App noch Ideen und Beschwerden unter Telefon (0511) 61531012 oder per E-Mail an ideenbeschwerden@isernhagen.de melden können. Der Vorteil jedoch: Hinweise, die auf diesen Wegen eingehen, können ebenfalls manuell in die App eingepflegt werden. Das Rathaus behält so den Überblick über die Arbeitsaufträge und den Status der Abarbeitung. Die Kosten belaufen sich für die Gemeinde neben einer einmaligen Einrichtung für knapp 1000 Euro auf jährlich rund 4300 Euro für die Lizenz, den Support und Wartungen.

Von Carina Bahl