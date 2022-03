2,1 Hektar groß ist die Fläche an der Bernhard-Rehkopf-Straße in Altwarmbüchen, wo aktuell noch Grundschule und Hallenbad stehen. Wie das künftige Wohngebiet dort einmal aussehen könnte, stellte am Mittwochabend ein Planungsbüro den Isernhagener Politikerinnen und Politikern vor.