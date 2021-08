Luthe

Die Entwicklungsgesellschaft für das Gewerbegebiet Wunstorf-Süd hat die ersten beiden Grundstücke im neu entwickelten Areal südlich der Lise-Meitner-Straße verkauft. Unter anderem will die Firma Ferronordic ein Service- und Verkaufszentrum für Lastwagen errichten und hat ein entsprechendes Bauschild aufgestellt. Das Unternehmen arbeitet mit den Marken Volvo und Renault Trucks zusammen.

„Ferronordic hat ein Grundstück von 15.000 Quadratmetern gekauft“, bestätigte der städtische Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm, der die Geschäfte der Entwicklungsgesellschaft führt. Der Investor hatte seinen Standort für die Region Hannover zunächst in Langenhagen gegründet und dann nach Isernhagen verlagert. „Jetzt haben die Gesprächspartner von einem neuen Traumstandort gesprochen, den sie in Wunstorf gefunden haben“, sagte Schwamm.

Leuchtturmprojekt geplant

Nach seinen Informationen soll der vergrößerte Standort ein kleines Leuchtturmprojekt werden, weil Ferronordic sich dort erstmals stärker auch um Lastwagen mit alternativen Antrieben kümmern will. In der künftigen Nachbarschaft fährt zum Beispiel der Logistiker Havi bereits mit Erdgasfahrzeugen.

Ferronordic ist 2010 in Schweden gegründet worden und beschäftigt mittlerweile 1400 Mitarbeiter an 90 Servicestellen – auch in Russland und Kasachstan. Auf dem deutschen Markt ist das Unternehmen seit 2020 aktiv und hat hier mittlerweile 13 Standorte eröffnet. Für Wunstorf rechnet Schwamm jetzt mit einem Spatenstich im Oktober.

Zum Partner des zweiten unterschriebenen Kaufvertrags kann Schwamm noch keine weiteren Angaben machen. Der Rat hatte im Oktober 2020 den Plan für das neue Areal beschlossen, in dem vor allem kleine und mittlere Grundstücke vermarktet werden sollen. Daraufhin hat die Gesellschaft die Erschließungsstraße bauen lassen.

Neue Arbeitsplätze sind das Ziel

Mit der Nachfrage ist Schwamm insgesamt zufrieden, auch wenn die Firmen sich oft erst nach längeren Vorüberlegungen für ein neues Grundstück entscheiden können. Die Corona-Pandemie habe viele Interessenten noch etwas abwarten lassen. Auch wenn sie entsprechende Anfragen bekommen hat, lehnt die Entwicklungsgesellschaft allerdings einen Verkauf zu privaten Zwecken ab. „Die Erwerber müssen immer auch neue Arbeitsplätze schaffen, das ist ja unser Ziel.“

