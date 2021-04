Isernhagen

Ein kleines Stück Isernhagener Geschichte ist in dieser Woche dem Abrissbagger zum Opfer gefallen: Der Brunnen auf dem Marktplatz ist weg. Mit schwerem Gerät rückten die Bauarbeiter zudem dem Blauen Band daneben zu Leibe. Die blau gefliesten Betonwellen, die sich über den Rathausplatz ziehen, sollten einst die Wietze symbolisieren. In den vergangenen Jahren wurden sie allerdings eher zum Symbol für die Sanierungsbedürftigkeit des Zentrums in Altwarmbüchen. Die Kacheln fielen von den Wänden, von einem Schandfleck war wiederholt in den öffentlichen Diskussionen die Rede.

Dass Brunnen und ein Teil des Blaues Bandes nun abgerissen sind, ist ein Zeichen für den Fortschritt der Sanierungsarbeiten. In fünf Abschnitten soll der zentrale Bereich an der Bothfelder Straße bis zum Herbst neu hergerichtet werden – nicht zuletzt mit Fördermitteln von Bund und Land. 2015 wurde die Zentrumssanierung in das Städtebauförderprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen. Neues Pflaster, neues Mobiliar, neue Bäume und eine neue Straße sind die Hauptpunkte, die es abzuarbeiten gilt. Bis Ende Mai sollen auch die neuen Bushaltestellen fertig sein. Aktuell werden die neue Straße und der neue Gehweg vor dem Restaurant Tandur gebaut.

Lesen Sie auch: In diesen Abschnitten wird das Zentrum umgebaut

Das Zentrum bleibt weiterhin gesperrt: Von der Kircher Straße aus kommend ist die Bothfelder Straße eine Sackgasse. Busse werden großräumig umgeleitet. Die Gemeinde betont jedoch, dass alle Gewerbebetriebe und Läden weiterhin zu erreichen sind – vom östlichen Teil der Bothfelder Straße oder von der Königsberger Straße aus kommend. Auch der Wochenmarkt findet weiterhin donnerstags mit neuer Aufstellung der einzelnen Verkaufswagen statt. Allerdings: Die Altglascontainer hinter dem Rathaus sind einem Lagerplatz für Baumaterialien gewichen. Die Gemeinde appelliert an das „Umweltbewusstsein“ der Bürger – diese sollten nicht mehr ihr Altglas abstellen, sondern auf umliegende Werstoffinseln wie am Farrelweg ausweichen.

Lesen Sie auch: Sanierungsgebiet – Ausgleichsbeträge sollen bis Ende Mai beziffert werden

Ein Kraftakt: Die Bagger reißen den alten Brunnen samt Fundament auf dem Marktplatz vor dem Rathaus ab. Quelle: Gemeinde Isernhagen

Die Planung, den Brunnen, der bereits 1985 und damit sogar vor dem Rathaus Anfang der Neunziger auf den Marktplatz eingezogen ist, abzureißen, ist nicht neu. Allerdings hatte es über viele Jahre Probleme gegeben, den Abriss umzusetzen. Denn der rostig braune Brunnen ist kein beliebiges Bauwerk, sondern ein echtes Kunstwerk – und konnte damit ohne Zustimmung des Künstlers nicht abgebaut werden. 1993 entschied die Politik bereits, einen der drei eisernen Stühle, die den Brunnen umgeben, auf den neuen Friedhof umzusetzen. Jetzt sind auch die beiden Übrigen verschwunden: Der Künstler ist mittlerweile verstorben, seine Erben haben dem Abbau zugestimmt, teilt die Gemeinde mit.

Von Carina Bahl