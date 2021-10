Isernhagen

Die Grundsteinlegung einer größeren Baumaßnahme hat immer symbolischen Charakter. Der Grundstein, den Bürgermeister Arpad Bogya (CDU) jetzt im Zentrum Altwarmbüchens verlegt hat, war jedoch besonders symbolisch. Denn bis der erste neue Pflasterstein auf dem Rathausplatz verlegt wird, braucht es noch Geduld. Vorerst verschwand die Zeitkapsel, gefüllt mit Tageszeitung, Euro-Münzen, Förderbescheid und Planungsunterlagen daher nur in einem großen Bauloch. Dafür hatte Bogya aber gute Nachrichten im Gepäck, die das Zentrum weit über die neue Pflasterung und die sanierte Straße hinaus nach vorne bringen sollen.

Der zentrale Bereich am Rathaus in Altwarmbüchen ist seit einigen Wochen komplett freigelegt und wird erst im Frühjahr 2022 fertig. Quelle: Gemeinde Isernhagen (Archiv)

Planung fürs neue Zentrum startete schon 2008

„Vielen Dank für Ihre Geduld“, sagte Bogya bei einer kleinen Ansprache – und meinte damit wohl nicht nur die Gäste der Grundsteinlegung, sondern ganz Isernhagen. Die Pläne, das Zentrum rund ums Rathaus zu sanieren, gibt es schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Etwas konkreter wurde es erst 2008 mit der sogenannten vorbereitenden Untersuchung. Die Förderzusage von Bund und Land, die das insgesamt mehr als 9 Millionen Euro teure Projekt mit je einem Drittel unterstützen, erfolgte jedoch nach mehrfachen Absagen erst 2015. „Zu einem Zeitpunkt, als wir das schon aufgeben wollten und dachten, wir machen es eben ohne Förderung“, erinnerte sich Bogya – damals sei man aber auch noch von Kosten bei circa 2 bis 3 Millionen Euro ausgegangen. Es folgte „überbordende Bürokratie“, wie Bogya es kritisierte, bis 2019 an der östlichen Bothfelder Straße und vor gut einem Jahr dann rund um den Marktplatz die Arbeiten endlich beginnen konnten.

Grundsteinlegung: Bürgermeister Arpad Bogya füllt die Zeitkapsel, die unter dem neuen Rathausplatz liegen wird. Quelle: Carina Bahl

Gewerbetreibende verzeichnen deutliche Umsatzeinbrüche

Auch wenn Bogya nach eigenen Angaben schon jede Menge böser Blick ertragen musste, geht es nun im Zentrum voran. Bis zum Frühjahr soll alles im Kernbereich fertig sein. Das ist auch bitternötig, wie Claudia Preiß, Inhaberin des Optiker-Geschäfts und Sprecherin der Gewerbetreibenden im Zentrum, am Rande der Grundsteinlegung betonte. „Die Umsatzeinbrüche bei uns allen sind massiv“, sagte sie. Die Kunden würden wegbleiben, weil sie die Wege durch die Großbaustelle zu den Läden nicht finden würden. „Mit einem Rollator kommt man auch fast nicht durch“, sagte Preiß. Seit einem halben Jahr beeinträchtige Baustelle die Geschäfte deutlich und bis zum Frühjahr werde es noch eine lange Zeit für alle. „Wir können nur durchhalten und an unsere Kunden appellieren, uns die Treue zu halten“, sagte Preiß. Denn tatsächlich sind alle Geschäfte im Zentrum erreichbar – auch wenn man es nicht auf den ersten Blick sieht.

Bis 2020 hatte der Posthof seinen Sitz im Zentrum: Die Gemeinde hat das rote Backsteingebäude inzwischen erworben und möchte dort zentrumsnahe Nutzungen, etwa Gastronomie unterbringen. Quelle: Carina Bahl (Archiv)

Gemeinde kauft Rathausnebengebäude – mehr Gastronomie?

Keinen Grundstein, aber wohl einen Meilenstein für die Reaktivierung des Zentrums hat die Gemeinde mit einem Ankauf einer Immobilie erreicht. Die neue Entwicklungsgesellschaft der Gemeinde Isernhagen habe das Rathausnebengebäude erworben, teilte Bogya am Rande der Grundsteinlegung mit. Das Gebäude, in dem sich im Erdgeschoss mehrere Läden wie die Sparkasse und eine Apotheke befinden sowie unter anderem bereits das Bau- und Planungsamt, soll künftig weitere attraktive Angebote für das Zentrum schaffen. Nachdem der Posthof im vergangenen Jahr ausgezogen und ins Gewerbegebiet Kirchhorst umgesiedelt ist, gibt es dort viele freie Flächen zu besetzen. „Ich könnte mir da zum Beispiel weitere Gastronomie vorstellen“, sagte der Bürgermeister. Es gebe Parkflächen, auch ein Wintergarten wäre baulich möglich. Zudem werde auch das Rathaus, das jetzt schon zu wenig Platz für alle Mitarbeiter hat, Teile des Gebäudes nutzen. „Es gibt viele Ideen, die sich dort umsetzen ließen“, sagte Bogya, der zum 1. November in den Ruhestand gehen wird.

Von Carina Bahl