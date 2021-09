Altwarmbüchen

Die Sanierung des Zentrums in Altwarmbüchen ist dieser Tage nicht mehr zu übersehen: Der zentrale Bereich vor dem Rathaus gleicht inzwischen einem riesigen Sandkasten. Die Baufirma hat das komplette Pflaster aufgenommen. An das rostige Brunnen-Kunstwerk, das Jahrzehnte in der Mitte stand, und das Blaue Band erinnert nichts mehr. Mit einer Fertigstellung im Oktober/November 2021, wie sie zum Start der Großbaustelle vor einem Jahr angekündigt war, ist nicht mehr zu rechnen. Aktuell geht die Gemeinde davon aus, dass die Pflasterung des Rathausplatzes und die neue Fahrbahndecke der Zentrumsdurchfahrt erst 2022 fertig werden – abhängig von den Witterungsverhältnissen.

Tiefbauarbeiten: Leitungsbau verzögert den Bauablauf

Aktuell werden vor dem Rathaus die Leitungen der verschiedenen Versorgungsträger verlegt, teilt die Gemeinde zum Stand der Dinge mit. Da sich unter dem Rathausplatz diverse Leitungen und Kanäle befinden, die zum Teil nun erneuert werden müssen, ist es zu Verzögerungen im Bauablauf gekommen. Noch in diesem Jahr sollen aber der nördliche Gehweg an der Bothfelder Straße im Zentrum gepflastert und die rund 20 Bäume, die an der Durchfahrt und am Marktplatz vorgesehen sind, gepflanzt werden. Auch das hängt jedoch an den Wetterverhältnissen. Aufgrund des überraschend kühlen Winters mit viel Schnee hatte es bereits Anfang des Jahres Verzögerungen in den Bauphasen gegeben.

Geschäfte sind weiterhin erreichbar

Für die Gewerbetreibenden im Zentrum bedeutet die aktuelle Bauphase wohl die größte Belastung: Bürgerinnen und Bürger müssen schon genau hinschauen, um sich zwischen den Absperrungen und Baken einen Weg zu den Läden zu bahnen. Und doch: Alle Geschäfte sind weiterhin erreichbar. Es gibt einen kleinen Rundweg um die zentrale Baustelle herum. Das neue Pflaster, das im Kernbereich des Marktplatzes anthrazitfarben sein wird, sowie die neue Fahrbahn der Zentrumsdurchfahrt sollen im ersten Quartal 2022 verlegt werden. Dann können auch das neue Mobiliar und die geplanten Kunststelen auf die Fläche vor dem Rathaus einziehen.

Wochenmarkt öffnet weiterhin – nur an anderer Stelle

Der Wochenmarkt Altwarmbüchen, der sonst direkt vor dem Rathaus aufgebaut wurde, ist ebenfalls von der Baustelle betroffen. Er findet jedoch weiterhin donnerstags von 13 bis 18 Uhr im Zentrum statt. Die einzelnen Händler und Verkaufsstände verteilen sich jetzt nicht mehr vor dem Rathaus, sondern im Bereich der sogenannten „Schnecke“ vor der nördlichen Ladenpassage und auf den Parkplätzen entlang der Stettiner Straße. Das bedeutet aber auch: Auf diesen Parkplätzen gilt donnerstags stets ein Halteverbot. Aufgrund der verlängerten Bauzeit werden auch die Busse bis 2022 das Zentrum weiterhin umfahren. Die nächste Haltestelle findet sich am Farrelweg.

Die Sanierung des Zentrums ist in viele Abschnitte eingeteilt, die der östlichen Bothfelder Straße und des Kreuzungsbereichs zur Königsberger Straße sind bereits abgeschlossen. Bund, Land und Gemeinde teilen sich die Kosten von mehreren Millionen Euro. Die Maßnahme ist 2015 in das Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgenommen worden.

Von Carina Bahl