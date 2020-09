Altwarmbüchen

„Da passiert doch eh nichts“: Wenn Bürgermeister Arpad Bogya sagt, dass die Bürger so über das Großprojekt „ Sanierung Zentrum Isernhagen“ denken, dann dürfte er damit nicht ganz falsch liegen. Und doch: Nach jahrelanger Planung und Diskussion, Bürgerbeteiligungen, Gutachten, Beschlüssen in verschiedenen Stufen und hochkomplexen Fördergeldanträgen geht es nun tatsächlich los.

Ab dem 5. Oktober sollen die Bagger im Zentrum an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen anrücken, um die Zentrumsstraße, aber auch den Platz vor dem Rathaus umzugestalten und auszubauen. „Dass ich das ich in meiner Amtszeit noch miterleben darf, freut mich sehr“, sagt Bogya, der im Herbst 2021 in den Ruhestand gehen wird. Für die Bürger bedeutet die Großbaustelle aber auch immense Einschränkungen. Die wichtigsten Schritte der Planung im Detail:

Bauphase 1: Bis zur Stettiner Straße

Die Bauarbeiten beginnen an der Bothfelder Straße in Höhe des Restaurants Tandur bis zur Stettiner Straße. Dort lässt die Gemeinde den nördlichen Gehweg zum kleinen Parkplatz herrichten, und auch die Straße wird samt neuer Kanäle an dieser Stelle ausgebaut. Das passiert bis Ende Oktober, Anfang November. Bereits ab dem 5. Oktober wird die Bothfelder Straße dafür von der Stadtbahn kommend komplett gesperrt sein.

„Wir müssen an dieser Stelle beginnen, weil wir auch die Entwässerungskanäle austauschen und dabei muss man am tiefsten Punkt der Straße beginnen“, erläutert Bauamtsleiterin Heike Uphoff. Die Zufahrt zur abknickenden Bothfelder Straße wird über den nördlichen Marktplatz und Parkplatz sichergestellt. Gleichzeitig werden die Versorgungsleitungen am Gehweg am Rathaus verlegt und ein optischer Übergang mit hellem Pflaster über die Stettiner Straße geschaffen – bei halbseitiger Sperrung dort.

Im ersten Schritt wird die Bothfelder Straße samt Gehweg am nördlichen Parkplatz ausgebaut. Die Zentrumsdurchfahrt ist damit ab 5. Oktober von Westen her gesperrt. Quelle: Carina Bahl

Bauphase 2: Kreuzungsbereich

Die Großbaustelle rückt ein Stück gen Osten vor. Ab Anfang November soll die Straße im Kreuzungsbereich von Bothfelder und Stettiner Straße erneuert werden. Vor dem Tandur wird der Gehweg direkt an die Straße verlagert – das Restaurant kann seine Außengastronomie damit dann direkt vor seine Tür verlegen, ohne dass Fußgänger durch die Tische geleitet werden. Auch die Bushaltestelle Bothfelder Straße zieht von der Volksbank weg – auf eine Fläche in Höhe der Hausnummern 35 und 37. Die Bothfelder Straße bleibt von Westen kommend gesperrt. Um die Stettiner Straße zu erreichen, errichtet die Gemeinde eine provisorische Zufahrt direkt vor dem Eingang der Sparkasse entlang. Diese Bauphase soll im März 2021 abgeschlossen sein. In der Planung ist eine wetterbedingte Winterpause vorhanden – sollte diese nicht notwendig werden, könne es auch schneller gehen, heißt es aus dem Rathaus.

Bauphase 2: Damit die Stettiner Straße während des Kreuzungsumbaus erreichbar bleibt, will die Gemeinde direkt vor der Sparkasse eine provisorische Straße anlegen. Quelle: Carina Bahl

Bauphase 3: Zentraler Bereich der Bothfelder Straße

Von März bis Mitte Mai steht die Sanierung der Zentrumsdurchfahrt an: Die Sperrung der Bothfelder Straße wechselt vom westlichen Bereich in den Osten – ab Königsberger Straße ist dann keine Zufahrt mehr möglich. Neben dem Ausbau der Bothfelder Straße im Zentrum wird eine Feuerwehrzufahrt zum Rathausplatz erstellt, die Bushaltestelle im Norden wird erneuert und ein Stück weiter in Richtung Königsberger Straße verlegt.

Bauphase 3: Die Bothfelder Straße wird zwischen Rathausplatz und Nordpassage ausgebaut. Die Bushaltestelle wird weiter in Richtung Königsberger Straße umziehen. Quelle: Carina Bahl

Bauphase 4: Der Rathausplatz

„Jetzt geht es ans Herzstück“, beschreibt es Bürgermeister Bogya. Um die umliegenden Geschäfte möglichst wenig zu beeinträchtigen, startet die Sanierung des Rathausplatzes mit dem Abriss des Brunnens und einem Loch in der Mitte, um von dort aus neue Leitungen und die Technik für Moorfest, Wochenmarkt und andere Veranstaltungen zu verlegen. Bis Ende Juni 2021 sollen dann auch die einzelnen Läden drumherum ihre Anschlüsse erhalten. Mit Stahlplatten und provisorischen Wegen soll der Zugang zu den Geschäften möglichst durchgängig möglich bleiben.

Bauphase 5: Drei Monate wird es dauern, um den kompletten Platz vor dem Rathaus samt des Gehweges an der südlichen Bothfelder Straße neu zu pflastern. Bis Ende Oktober 2021 soll das passieren. Quelle: Carina Bahl

Bauphase 5: Das neue Pflaster

In der letzten Bauphase wird der komplette Rathausplatz von der Bothfelder Straße bis ans Ende des Rathauses neu gepflastert. In der Mitte wird es einen anthrazitfarbenen Pflasterteppich mit Umrandung geben – die Außenbereiche erhalten das Pflaster, das bereits im östlichen Teil der Bothfelder Straße auf den Gehwegen zu sehen ist. Von Ende Juni bis Ende Oktober soll das möglich sein. Die mehr als 20 Bäume, die zusätzlich im Zentrum unter anderem an der Durchfahrt und auf dem Platz vorgesehen sind, werden dann gepflanzt. Hinzukommen Mobiliar und Kunststeelen mit den Ortswappen, den Wappen der Partnerstädte und dem Hinweis auf die Städtebauförderung – schließlich beteiligen sich Land und Bund mit je einem Drittel an den Kosten der Zentrumssanierung. In dieser letzten Bauphase soll die Bothfelder Straße wieder frei befahrbar sein.

Zur Galerie Von Oktober 2020 bis Ende Oktober 2021 verwandelt sich das Zentrum an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen in eine Großbaustelle.

Wie fahren die Busse?

Von Beginn der Bauarbeiten an werden die Busse die Haltestellen im Zentrum nicht mehr anfahren – die Bushaltestelle Farrelweg dient als Ersatz, die Haltestelle Seestraße an der K 112 entfällt. Diese Busführung kennen die Altwarmbüchener noch aus dem vergangenen Jahr, als die Bothfelder Straße im östlichen Bereich saniert wurde.

Busse fahren während der einzelnen Bauphasen das Zentrum nicht an. Quelle: Carina Bahl

Gibt es keinen Wochenmarkt während der Bauzeit?

Doch. Nur anders. Der Wochenmarkt wird sich am Gehweg entlang der Sparkasse und auf dem nördlichen Parkplatz sowie weiterhin an der sogenannten Schnecke aufstellen. Das heißt aber auch: Donnerstags von 13 bis 18 Uhr wird es ein massives Parkproblem im Zentrum geben. Für den Wochenmarkt werden die Parkplätze an der Stettiner Straße im Osten und die nördliche Parkplatzreihe auf der anderen Zentrumsseite gesperrt.

Und was kostet das alles?

Der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss hat zwar gerade die Vergabe der Arbeiten beschlossen, aber aufgrund einer Rücktrittsfrist darf die Gemeinde noch keine detaillierten Zahlen nennen. Nur so viel: „Wir befinden uns im Rahmen unserer Kostenkalkulation“, sagt der Bürgermeister. Und diese Kalkulation sah im März noch gut 1,5 Millionen Euro für den Rathausplatz sowie rund 890.000 Euro für den Ausbau der Bothfelder Straße im Zentrum vor.

Ausgleichsbeträge: Informationen gibt es 2021 So viele Vorteile die umfassende Sanierung des Zentrums auch hat, so groß war von Anfang an die Unsicherheit der Grundstückseigentümer im dafür festgelegten Sanierungsgebiet. Denn klar ist: Am Ende der Baumaßnahmen werden sie einen sogenannten Ausgleichsbetrag zahlen müssen. Vor dem Anrollen der Bagger hat ein Gutachterausschuss den Wert jedes einzelnen Grundstücks berechnet, am Ende wird dies erneut geschehen. Die Differenz, sprich die Steigerung des Grundstückswertes, werden die Anlieger finanziell ausgleichen müssen. Wie hoch dieser Betrag sein wird, ist ungewiss. Die Gemeinde kann dazu keine Einschätzung abgeben, die seriös wäre, heißt es aus dem Rathaus seit dem Start der Planungen. Allerdings besteht nun – fünf Jahre nach Festlegung des Sanierungsgebietes – die Möglichkeit, dass der Gutachterausschuss 2021 die Maßnahme erneut betrachtet und aufgrund der zu erwartenden Wertsteigerungen Beträge errechnet, die Anlieger entrichten können, um sich vorzeitig „auszulösen“. „Der Gutachterausschuss hat sich dazu bereit erklärt“, sagt Bauamtsleiterin Heike Uphoff. Ob die Eigentümer den vorzeitigen Auslösungsvertrag annehmen oder nicht, liegt bei jedem einzelnen.

Von Carina Bahl